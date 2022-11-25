Зеленський закликав Захід надати Україні дизель і газ, щоб компенсувати дефіцит електрики

Президент Володимир Зеленський закликав Захід надати Україні дизель та газ для компенсації дефіциту електроенергії. За його словами, стратегія Росії щодо знищення нашої інфраструктури не послабить рішучості звільнити окуповані території.

Український лідер заявив, що ця війна сили та стійкості. Нагадаємо, що загарбники 23 листопада випустили по нашій країні 70 ракет.

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Зеленський закликав Захід надати Україні дизель і газ

За словами президента, такий ракетний удар неможливо уявити в сучасному світі.

Такого не траплялося не знаю скільки років, можливо, 80, 90 років: країна на європейському континенті, де зовсім не було світла,

– зазначив Зеленський.

Також наш лідер закликав західних партнерів надати Україні більше засобів ППО для захисту критичної інфраструктури, а також наростити постачання дизельного палива для аварійних генераторів і газу, щоб допомогти компенсувати дефіцит електроенергії.

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