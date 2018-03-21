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"Відкрито для людей": націоналісти увірвались в готель в центрі Одеси

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Представники партії "Свобода" та організації "Сокіл" вдень 21 березня "взяли штурмом" готель "Большая Московская" в самому центрі Одеси.

Готель на Дерибасівській пустує після реконструкції.

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Як інформує одеське видання "Думская", вдень у середу "свободівці" увірвались всередину готелю і вивісили на балконі одного з номерів біле простирадло із написом "Відкрито для людей".

Заступник голови обласної організації партії "Свобода" Костянтин Василець пояснив, що разом з соратниками вони хочуть повернути готель місту і зробити його доступним для всіх охочих.

Незадовго після "штурму" готелю представники "Свободи" розповіли, що опору їм ніхто не чинив.

Ми просто зайшли, штурму не було. Мета акції – звернути увагу на проблему історичних пам'яток, якими володіє Тарпан (Руслан Тарпан – власник готелю "Большая Московская", – ред.) і які руйнуються, як будинок Руссова і Масонський будинок. І так далі. У підсумку, ми хочемо, щоб "Велика Московська" була повернута у власність одеситів. Доступ до готелю буде вільним за аналогією з Літнім театром,
– сказав "свободівець" Василець.

До слова, журналістам таки вдалось потрапити всередину будівлі. Вони й показали, як вона виглядає після реставрації.

Теги: Новини України Новини Одеси ВО "Свобода" Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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