Чи відкриють знову McDonald's у Харкові: Терехов пояснив ситуацію та розповів про свою мрію

Після повномасштабного вторгнення Росії мережа McDonald's взагалі пішла з ринку країни-агресорки, а в нашій державі тимчасово призупинила свою роботу. Через певний час двері цих закладів знову відчинилися в деяких містах України, попри війну.

Під час пресконференції Ігор Терехов відповів на питання, чи відновить свою роботу McDonald's у Харкові. Також він висловився й щодо інших закладів харчування.

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Чи працюватиме McDonald's у Харкові

Міський голова заявив, що існує певний протокол щодо цієї популярної мережі ресторанів швидкого харчування. Те саме стосується й інших мережевиків.

McDonald's поки що не повертається, але це час. І він теж повернеться. І ми всі зусилля сконцентруємо, щоб і McDonald's й інші мережеві компанії поверталися,

– наголосив Терехов

Він нагадав, що мережа KFC повернулася у Харків, хоча це був ризикований крок. Тепер вона успішно функціонує в мегаполісі. Мер Харкова також розповів про свою мрію. Він хоче, щоб у місті працювала мережа кафе швидкого обслуговування Starbucks.

Терехов розповідяє про McDonald's, KFC та Starbucks: відео з соцмереж

McDonald's поступово повертається в Україну