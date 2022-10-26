Вулицю Героїв полку "Азов" відкрили у Києві
Джерело:Полк "Азов"
У Києві 26 жовтня відбулося відкриття вулиці імені Героїв полку "Азов". До того вона мала назву Маршала Малиновського, колишнього міністра оборони СРСР.
Вулиця розташована в Оболонському районі столиці. Нову назву для неї придумували українці шляхом голосування.
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Як проходило відкриття вулиці Героїв полку "Азов
На відкритті зняли полотно з першої таблички, де видно нову назву вулиці. Не оминули подію й визволені захисники "Азовсталі".
Табличка з новою назвою вулиці та меморіальна дошка / Фото полку "Азов"
В урочистому відкритті взяли участь:
- начальник штабу, перший заступник командира полку, майор Богдан Кротевич ("Тавр");
- заступник командира з тилового забезпечення, капітан Іван Ігнатьєв ("Ігнат");
- засновник і перший командир полку Андрій Білецький;
- третій командир полку Максим Жорін.
Окрім того, до церемонії доєдналися представники Київської міськради та Оболонської районної держадміністрації. Засновник полку Андрій Білецький виголосив промову, де сказав, що за кожною з цих літер на табличці стоять життя українських героїв.
Він також зауважив, що присвята стосується насамперед захисників, які загинули за Україну, або перебувають у ворожому полоні. Капітан Іван Ігнатьєв теж висловився щодо перейменування вулиці.
Ми дуже вдячні народу України та місту Києву за визнання і відкриття цієї вулиці. Багато наших побратимів знаходяться в полоні разом з нашим командиром другом "Редісом". Маріуполь – це був тільки початок. Ми продовжуємо захищати нашу Батьківщину,
– сказав Іван Ігнатьєв.
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Повернення захисників: актуальні новини про обмін полоненими
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