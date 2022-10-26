Вулицю Героїв полку "Азов" відкрили у Києві

У Києві 26 жовтня відбулося відкриття вулиці імені Героїв полку "Азов". До того вона мала назву Маршала Малиновського, колишнього міністра оборони СРСР.

Вулиця розташована в Оболонському районі столиці. Нову назву для неї придумували українці шляхом голосування.

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Як проходило відкриття вулиці Героїв полку "Азов

На відкритті зняли полотно з першої таблички, де видно нову назву вулиці. Не оминули подію й визволені захисники "Азовсталі".



Табличка з новою назвою вулиці та меморіальна дошка / Фото полку "Азов"

В урочистому відкритті взяли участь:

начальник штабу, перший заступник командира полку, майор Богдан Кротевич ("Тавр");

("Тавр"); заступник командира з тилового забезпечення, капітан Іван Ігнатьєв ("Ігнат");

("Ігнат"); засновник і перший командир полку Андрій Білецький ;

; третій командир полку Максим Жорін.

Воїни полку "Азов" завітали на урочисте відкриття вулиці / Фото полку "Азов"

Окрім того, до церемонії доєдналися представники Київської міськради та Оболонської районної держадміністрації. Засновник полку Андрій Білецький виголосив промову, де сказав, що за кожною з цих літер на табличці стоять життя українських героїв.

Перший командир полку виголосив зворушливу промову / Фото полку "Азов"

Він також зауважив, що присвята стосується насамперед захисників, які загинули за Україну, або перебувають у ворожому полоні. Капітан Іван Ігнатьєв теж висловився щодо перейменування вулиці.

Ми дуже вдячні народу України та місту Києву за визнання і відкриття цієї вулиці. Багато наших побратимів знаходяться в полоні разом з нашим командиром другом "Редісом". Маріуполь – це був тільки початок. Ми продовжуємо захищати нашу Батьківщину,

– сказав Іван Ігнатьєв.

капітан Іван Ігнатьєв виголосив промову на відкритті вулиці Героїв полку "Азов" / Фото полку "Азов"

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Повернення захисників: актуальні новини про обмін полоненими

Україні вдалося повернути тіла своїх загиблих захисників. Мовиться про 62 воїнів.

Серед загиблих є жертви теракту в Оленівці, тіла яких обпалені. Експерти проведуть ряд експертиз, щоб встановити деталі смертей українських військових.

Крім того, нещодавно українській державі вдалося повернути ще 20 захисників. Це сталося 13 жовтня, серед звільнених є й полонені з Оленівки.

Володимир Зеленський закликав ЗСУ брати якомога більше окупантів у полон. Їх згодом можна буде виміняти на українських героїв.

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