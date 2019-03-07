Відкриття першої IKEA в Україні знову відкладається: що про це відомо

Відкриття першого в Україні магазину IKEA переноситься, також змінюються умови виходу шведського меблевого гіганта на український ринок.

Перший в Україні магазин IKEA мав відкритись у ТРЦ Ocean Mall у Києві вже восени 2019 року.

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Тепер стало відомо, що шведська компанія планує відкрити у Києві 4 невеликих магазини площею приблизно 500 метрів квадратних, а відкриття першого в ТРЦ Ocean Mall відкладається на пізніший термін. Про це пише LIGA.net.

Видання посилається одразу на 3 співрозмовників, які підтвердили ці дані: директор торгової мережі, консультант з нерухомості та директор столичного торгового центру.

Які причини?

Зміни пов'язані із затримкою введення в експлуатацію ТРЦ Ocean Mall, який повинен був стати першою великою торговою точкою IKEA в Україні.

Засновник компанії "Мандарин Плаза" Вагіф Алієв, якому належить мережа ТРЦ у Києві, зокрема Ocean Mall, наприкінці 2018-го анонсував, що відкриття нового торгово-розважального комплексу, заплановане на 1 вересня 2019.

IKEA в Ocean Mall мала займати площу приблизно 6000 метрів квадратних.



Відкриття IKEA в ТРЦ Ocean Mall переноситься//Фото: Getty images

Один зі співрозмовників видання зазначив, що, коли на початку 2019-му стало зрозуміло, що Ocean Mall не відкриють вчасно – IKEA вирішила не чекати.

Що зміниться?

Представники шведської компанії звернулись до консультантів з нерухомості з проханням підшукати 4 приміщення у вже відкритих торгових центрах площею приблизно 500 метрів квадратних.

Ці торгові точки займатимуться видачею товарів попередньо замовлених онлайн.

Президент консалтингової компанії UTG Вадим Непосєдов запевняє, що проблем з пропозицією немає: торгові центри готові надати площу для відкриття на своїй території IKEA. Через великий інтерес українців до цього бренду розраховують на великий потік відвідувачів.



IKEA в Україні: відкриття першого великого магазину переноситься//Фото: Getty images

У грудні 2018 IKEA підписала контракт з групою компанії "Нова пошта" про логістику та доставку замовлень в Україні.