Вторгнення відкриє нову еру гри без правил, – Резніков про ситуацію біля кордонів України

Олексій Резніков нагадав, що вздовж кордону України розгорнуто близько 100 тисяч російських військ. З його слів, вторгнення ознаменує кінець нинішнього світу.

Міністр оборони зазначив, що водночас напад й відкриє нову еру без міжнародних правил. Про це він повідомив у інтерв'ю британській газеті Financial Times.

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У Росію повернеться багато трун,

– сказав Олексій Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що наразі біля українських кордонів розташовано близько 100 тисяч російських військ. Приблизно стільки ж як навесні та влітку.

За його словами, ворог будує табори для 175 тисяч осіб, проте, багато наметів, схоже, не зайняті.

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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