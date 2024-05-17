Аби менше зважати на відключення світла: експерт з енергетики дав 2 важливі поради

Україні не вистачає генерації та імпорту електроенергії для покриття рівня споживання. На жаль, через російські обстріли, чимало потужностей було знищено, тож українці мають з розумінням поставитись до вимкнень світла.

Водночас є поради, які допоможуть розвантажити енергосистему, а відтак відключення світла можуть частково зменшились. Детальніше про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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Важливі рекомендації для українців

Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що відключення світла у споживачів – це останній крок збалансування системи. Дефіцит ділиться рівномірно, саме для цього ліміти споживання дають для кожної області. Для того, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі, необхідно відновити потужності електростанцій, які постраждали від російських атак.

Відключення світла забезпечують рівномірний розподіл електроенергії між усіма споживачами. Зараз фактично немає резервів генерації, Укренерго подбало про те, щоб були резерви розподілу, але цього, звісно, недостатньо, тому що немає чого розподіляти,

– пояснив Геннадій Рябцев.

Експерт з енергетичних питань наголосив, що зараз є 2 головні рекомендації для українців та промислових підприємств.

для побутових споживачів: раціональне використання електричної енергії. Наприклад, використовувати електроприлади, які пов'язані з підігрівом води, кип'ятінням, пральні машини, кондиціонери тощо, краще вдень. Водночас важливо не вмикати усі електроприлади одразу;

для промислових підприємств: треба звернути увагу на ті пільги, які надають відповідні органи виконавчої влади та оператори систем передач та розподілу. Якщо те чи інше підприємство купує за імпортом 30% та більше електричної енергії, це означає, що його взагалі не вимикатимуть від мережі.

"Думаю, ці рекомендації дозволять розвантажити енергетичну систему та менше звертати увагу на вимкнення. Ще раз підкреслю, що зараз графіки стабілізаційних вимкнень є лише ймовірними. Це найімовірніші години вимкнення електроенергії для певної категорії споживачів", – наголосив Рябцев.

Тобто цих графіків не дотримуються на 100%, тому що поки у цьому немає потреби.

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