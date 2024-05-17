Аби менше зважати на відключення світла: експерт з енергетики дав 2 важливі поради
Україні не вистачає генерації та імпорту електроенергії для покриття рівня споживання. На жаль, через російські обстріли, чимало потужностей було знищено, тож українці мають з розумінням поставитись до вимкнень світла.
Водночас є поради, які допоможуть розвантажити енергосистему, а відтак відключення світла можуть частково зменшились. Детальніше про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
До теми Відключення світла в Україні: актуальні графіки для всіх областей
Важливі рекомендації для українців
Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що відключення світла у споживачів – це останній крок збалансування системи. Дефіцит ділиться рівномірно, саме для цього ліміти споживання дають для кожної області. Для того, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі, необхідно відновити потужності електростанцій, які постраждали від російських атак.
Відключення світла забезпечують рівномірний розподіл електроенергії між усіма споживачами. Зараз фактично немає резервів генерації, Укренерго подбало про те, щоб були резерви розподілу, але цього, звісно, недостатньо, тому що немає чого розподіляти,
– пояснив Геннадій Рябцев.
Експерт з енергетичних питань наголосив, що зараз є 2 головні рекомендації для українців та промислових підприємств.
- для побутових споживачів: раціональне використання електричної енергії. Наприклад, використовувати електроприлади, які пов'язані з підігрівом води, кип'ятінням, пральні машини, кондиціонери тощо, краще вдень. Водночас важливо не вмикати усі електроприлади одразу;
- для промислових підприємств: треба звернути увагу на ті пільги, які надають відповідні органи виконавчої влади та оператори систем передач та розподілу. Якщо те чи інше підприємство купує за імпортом 30% та більше електричної енергії, це означає, що його взагалі не вимикатимуть від мережі.
"Думаю, ці рекомендації дозволять розвантажити енергетичну систему та менше звертати увагу на вимкнення. Ще раз підкреслю, що зараз графіки стабілізаційних вимкнень є лише ймовірними. Це найімовірніші години вимкнення електроенергії для певної категорії споживачів", – наголосив Рябцев.
Тобто цих графіків не дотримуються на 100%, тому що поки у цьому немає потреби.
Що кажуть про відключення світла в Україні
- Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко повідомив, що відключення електроенергії в Україні можуть тривати до серпня – вересня цього року. Саме у цей період прогнозують незначне покращення, яке пов'язане з низкою факторів. А ось відключення світла могло розпочатися пізніше, ніж у травні. Втім до вимушеного кроку призвели холоди. Так, зі зниженням температури почали активно використовувати обігрівачі й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.
- Водночас Юрій Бойко попередив, що "невідворотно складною" буде зима. Адже, на жаль, за кілька місяців шансів на відновлення того, що знищили росіяни, немає. Тому треба готуватися до того, що наступна зима проходитиме з обмеженнями щодо використання електроенергії.
- У компанії YASNO повідомили, що через російські обстріли втратили 8 гігаватів потужностей. Насамперед мовиться про маневрові потужності ТЕС та гідроелектростанцій. Зараз енергетики працюють над новою схему, як зробити нестачу електроенергії менш відчутною, втім певний час незручності будуть.