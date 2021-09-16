Відмежуватись від агресора: на Сумщині облаштовують кордон з Росією

У Сумській області Держприкордонслужба проводить активні роботи з облаштування державного кордону з Росією. Перередусім встановлюють протитранспортні загородження.

Працюють комплексні інженерні групи. Їхнє задання – облаштувати найбільш загрозливі напрямки.

Раніше Росіянин намагався підкупити українських прикордонників "2 квитками банку Росії"

Інвентаризують земельні ділянки вздовж кордону

Також після рішення РНБО прикордонники за участю місцевого самоврядування інвентаризують території вздовж лінії державного кордону.

Мовиться про земельні ділянки шириною 30 – 50 метрів. Їх згодом мають використати для інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

Дивіться відео робіт на кордоні України та Росії:

Зеленський наказав укріпити державні кордони

Зазначимо, що ще наприкінці липня президент Зеленський наказав привести у бойову готовність державні кордони України. Про це глава держави повідомив після засідання РНБО на Донбасі.

Тим часом Обстріл знаку на кордоні з Білоруссю: в ДПСУ розповіли перші подробиці

Тим часом, викликає занепокоєння стан кордону з Білоруссю. Військовий експерт Михайло Макарук наголосив, що кордон потребує значного укріплення. Адже наразі в України з боку Білорусі є лише природний захист – болота та річка Прип'ять. Натомість необхідні фортифікаційні споруди та огорожі.