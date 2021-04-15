У Німеччині кажуть, що відмова від "Північного потоку-2" призведе до загострення на Донбасі

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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Вашингтон помиляється у думці, що заборона "Північного потоку-2" призведе до деескалації на Донбасі. За словами чиновника, все, мовляв, буде навпаки.

Джерело:

ARD-Mediathek

Що заявив німецький міністр

Відмова від російського газопроводу "Північний потік-2" може негативно вплинути на ситуації біля кордонів України. Про це Маас заявив 15 квітня.

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Газопровід нібито не посилить енергетичну залежність Європи від Росії. Він, мовляв, реалізується у повній відповідності до законодавства Євросоюзу.

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