У Німеччині кажуть, що відмова від "Північного потоку-2" призведе до загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Вашингтон помиляється у думці, що заборона "Північного потоку-2" призведе до деескалації на Донбасі. За словами чиновника, все, мовляв, буде навпаки.
Джерело:ARD-Mediathek
Що заявив німецький міністр
Відмова від російського газопроводу "Північний потік-2" може негативно вплинути на ситуації біля кордонів України. Про це Маас заявив 15 квітня.
Цікаво "Північного потоку-2" – не буде, – дипломат США розповів про нові можливі санкції проти Росії
Газопровід нібито не посилить енергетичну залежність Європи від Росії. Він, мовляв, реалізується у повній відповідності до законодавства Євросоюзу.
Будівництво "Північного потоку-2": головне
- Станом на 31 березня 2021 року будівництво газопроводу завершили на 95%. Нагадаємо, що його будують Росія та Німеччина в обхід України через Балтійське море. Києву "Північний потік-2" невигідний, бо Москва відмовиться від використання нашої ГТС.
- Через те, що США ввели санкції проти компаній, які будували газопровід, роботи на певний час зупинили. Однак у лютому їх відновили біля берегів Данії.
- Росія планує закінчити будівництво до вересня 2021 року.
- За даними ЗМІ, президент США хоче призначити спеціального представника, який відповідатиме за міжнародні переговори щодо "Північного потоку-2". Кінцева мета його роботи буцімто припинення будівництва.
Коротко про війська Росії біля кордону
- Останніми тижнями Росія стягує свої війська до кордону України. Розвідка встановила, що Москва готується до ескалації.
- Представниця місії США в ОБСЄ Кортні Австріян повідомила, що Росія перекинула додатково в Крим 15 – 25 тисяч військових.
- Водночас воєнна розвідка попередила, що до 20 квітня Кремль стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових.
- Президент США Джо Байден підтримав Україну та заявив, що не покине її на одинці в разі ескалації.