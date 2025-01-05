"Грають не ті ролі": є один спосіб, як Трамп може змусити Путіна сісти за стіл перемовин

Останні місяці було багато обговорень планів Дональда Трампа щодо завершення війни. Однак через його пропозиції він "грає слабшу роль", якою користується Владімір Путін.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валерій Димов, зауваживши, що майбутній президент навпаки повинен затиснути російського диктатора для подальших дій з боку України. Крім того, союзникам Україні буде набагато вигідніше підтримати ту країну, яка наступає, а не потерпає.

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Як Трамп може змусити Путіна піти на перемовини

За словами політолога, важко зупинити країну, яка потерпає від агресії, але ще важче зупинити самого агресора. Тут мовиться не лише про саму Росію, а й її союзників, адже так наступати завжди легше.

Фраза "у перемоги багато батьків, а поразка – завжди сирота" не завжди говорить про кінцеву дату, а й про процес (перемовини – 24 Канал). Грубо кажучи, ніхто з країн не хоче бути "батьком поразки",

– зауважив Димов.

Політолог припустив, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на зустрічі з Дональдом Трампом намагалась його переконати, що світ надає Україні велику кількість допомоги, тому наша країна здатна контрнаступати. Такий варіант буде вигіднішим і для партнерів, які підтримують країну, яка наступає.

Тим часом Трамп анонсував безліч планів завершення війни, на які зараз "чекає" Владімір Путін. Російський диктатор поводиться зверхньо, очікуючи на пропозиції майбутнього президента США.

Це нагадує кримінальні розборки. Путін ніби й каже, буцімто, "я тебе слухаю, що ти пропонуєш?" Має ж бути навпаки – Путін повинен бути затиснений в умови, коли Трамп їх диктує, а не пропонує Україні піти на поступки,

– наголосив Димов.

Політолог додав, що план Трампа повинен бути з умовами, які вигідні Україні. Тоді наша країна та союзники зможуть "вигнати" росіян з українських територій.

Цікаво! Ексрадника Трампа Курт Волкер висловив думку про те, що гарантії безпеки для України не повинні бути предметом дискусій із Путіним.

До речі, опозиційний політик ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що Трамп та Путін можуть зустрітись у березні. Він висловив занепокоєння, що ця зустріч може завершитись домовленостями, що означатимуть підкорення Росії.