Китай допомагає Росії виробляти зброю: Жданов сказав, у чому вигода для Пекіна

За даними розвідки США, Сі Цзіньпін віддав наказ бути готовими провести операцію по встановленню контролю над Тайванем до 2027 року. Про це заявив очільник ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Reuters.

Це свідчить про те, що Китай все одно розглядає варіант силового вирішення тайванського питання і не знімає його з порядку денного, пори усі хитрощі. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубу, повідомляє 24 Канал.

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Китай веде власну гру

Напередодні стало відомо, що Китай все-таки постачає Росії комплектуючі для озброєння. Це можуть бути зразки озброєння, що розібрані на буцім-то ремонтні комплекти.

Китай використовує Росію як важіль тиску на Європу та США. Хочемо ми того чи ні, але Китай веде власну політику. В цьому випадку йому вигідна підтримка Росії для того, щоб мати тверду й рішучу позицію у переговорах зі США,

– наголосив Жданов.

Цей наказ – ще одна демонстрація сил та намірів з боку Китаю. Як зазначає військовий експерт, країна вдається до тієї ж тактики, що й Росія. "Китай готовий залякувати США, що вони не поступляться. Рано чи пізно китайці його захоплять силовим шляхом", – відзначає Жданов.

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Історія з повітряною кулькою

Варто загадати історію з повітряною кулею китайського походження, що залетіла на територію США. Вона пролетіла над районом розміщення шахтних пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет. Хтось пропонував її збити, а хтось – не чіпати, щоб не ускладнювати відносини з Китаєм.

"Китай заявив, що це метеорологічний зонд, який здуло вітром, їм дуже важко керувати. Досягнута головна політична ціль – візит Ентоні Блінкена в Китай був скасований", – констатував військовий експерт.

Жданов акцентує, що насправді ця історія неабияк дивує. Ба більше, подібні інциденти відбувалися і раніше.

Як США допустили заліт у свій повітряний простір непізнаного літального об'єкта за належністю свій/чужий? Зрозуміло, що він може вести збір розвідувальної інформації,

– акцентує Жданов.

Так, це вже не військова таємниця, шахти давно зафіксовані супутниками. Але важливим є сам факт.

"Виходить, у США з системами ППО та ПРО також є величезні питання? Згадуємо 11 вересня. Але там вони хоча б сказали, що на пів години вимкнули система, щоб буцім-то провести профілактику, витерти пил з комп'ютерів. Аль-Каїда, видно, знала по такі надсекретні плани Пентагону і скористалася цією перервою, щоб вдарити по вежах-близнюках", – каже військовий експерт.

Ситуація з кулею подібна – вона декілька днів літає у повітряному просторі США, а політики сидять і обговорюють, чи треба її збивати.

В результаті вирішення конфліктних питання між США та Китаєм не отримала подальшого розвитку, а навпаки – повернулося на нульову позначку. Блінкен мав ввести покроковий план врегулювання відносин Китаю та США,

– стверджує військовий експерт.

Цей план передбачав два основні питання:

війна Росії проти України;

врегулювання кризи довкола Тайваню.

На думку Жданова, те, що Китай постачає Росії комплектуючі для створення нових зразків озброєння. Найімовірніше, був злив розвідданих. До речі, Китай може постачати Росії й саму зброю. Країна має багато радянського озброєння, а також ліцензію на численні зразки, які може випускати промисловість Китаю.

"Поки тенденція така, що потепління відносин між США та Китаєм повністю відсутня. Те, що було досягнуто, відкинуто далеко назад", – резюмував військовий експерт Олег Жданов.

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