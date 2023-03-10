Китай випробовує Захід на міцність: чи може пожертвувати торгівлею зі США заради Росії

Обсяг торгівлі Китаю зі США втричі більше, ніж з Росією. Втім, якщо підтвердиться інформація щодо постачання Пекіном озброєння Москві партнерство з Вашингтоном опиниться під загрозою.

Однак Китай готовий пожертвувати торгівлею зі Сполученими Штатами. Таку думку 24 Каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Китай може вже готуватися до розірвання відносин зі США

Остаточно готовим Пекін буде тоді, коли матиме вдосталь ресурсів і забезпечення, щоб починати власні військові кампанії. Наприклад, проти Тайваню.

Вторгнення у Тайвань загалом означає розривання відносин усіх адекватних країн світу з Китаєм, тому що він автоматично перетворюється на Росію. Ба більше, це напряму загрожує безпеці Японії та Сполучених Штатів,

– зазначив Харитонов.

За його словами, питання полягає в тому, коли це станеться та у який спосіб Китай діятиме. Можливо Пекін готується до цього через кілька років. Це залежить від підготовки та відчуття Китаю щодо власної спроможності та наслідків.

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"Китай постійно випробовує Захід на міцність. Він дивиться, що, наприклад, санкції на Росію накладалися дуже повільно й не так ефективно діяли", – сказав Харитонов.

Ба більше, Пекін з Москвою знайшли безліч різних способів як обійти західні санкції. Тож Китай дивитиметься як діятиме США і братиме до уваги, бо наразі заяв багато. Ймовірно, вони відповідатимуть дійсності, але Китай постійно вивчає західні тактики.

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