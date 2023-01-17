"Потепління" відносин Китаю та США – дуже позитивний сигнал для нас, – політтехнолог

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 5 – 6 лютого планує відвідати Китай. Візит може бути прямим продовженням розмови Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на саміті в Індонезії.

Так, тоді було озвучено, що попри певне "похолодання" у стосунках США Та Китаю після візиту Ненсі Пелосі до Тайваню, країни мають дотримуватися відкритої контактної лінії. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Покращення відносин між Китаєм та США є позитивом для України

З огляду на все, наразі відбулося певне "потепління" у відносинах між державами. Відтак, це свідчить про те, що США та Китай починають відновлювати свою співпрацю як перша та друга економіки світу відповідно. На думку політтехнолога, зближення Китаю та США буде головною темою візиту Блінкена до КНР, оскільки зараз "погано усім".

Так, китайська економіка зазнала величезного спаду внаслідок коронавірусу, а згодом і цинічної війни, яку Владімір Путін почав проти нашої держави. До того ж наслідки війни відчувають і в Сполучених Штатах, і в Європі.

Зараз Китай можливо й отримує певну вигоду, купуючи у країни-агресорки енергоресурси. Однак у довготривалій перспективі, де Росія та її економіка слабшають, європейські ринки для Китаю є привабливішими.

Для нас це вкрай позитивний сигнал – візит Блінкена до Китаю. Так, він зустрічатиметься не з Сі Цзіньпіном, але це буде зустріч на належному рівні. Як візит у відповідь – Ван Ї (міністр закордонних справ Китаю – 24 Канал) їде до Європи, зокрема говорити й про європейські ринки, тому для нас це дуже гарний сигнал,

– підкреслив політтехнолог.

Крім того, нещодавно у Financial Times вийшла стаття з посиланням на китайських посадовців, у якій до Путіна були застосовані епітети, не властиві дипломатії Сходу. Зокрема, очільника Кремля називали божевільним і говорили, що він втратив довіру китайського лідера. Ці фактори є позитивним сигналом для України.

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