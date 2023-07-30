Виходять з-під впливу, – Клочок пояснив, чому змінилися відносини між країнами Африки та Росією
Упродовж 27 – 28 липня в Санкт-Петербурзі відбувся саміт Росія – Африка, де обговорювали, зокрема, постачання зерна. З усього видно, що африканські країни поступово виходять з-під впливу Кремля.
Таку думку 24 Каналу висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він звернув увагу на відмову президента ПАР від безоплатного зерна країни-агресорки.
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"Країни Африки потроху виходять з-під впливу Росії. Вони фактично стали на бік західного світу", – зазначив Клочок.
Що відбувається у відносинах Росії та країн Африки: дивіться відеоЗверніть увагу! Кремлівський диктатор Владімір Путін не приїде на саміт БРІКС, який відбудеться у ПАР в серпні. Вочевидь річ в ордері на його арешт, який у березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд. А ПАР, як відомо, ратифікувала Римський статут.
Африка поставила на Захід
Як відомо, саміту передував вихід Росії із зернової угоди, чим країна-агресорка поставила під загрозу глобальну продовольчу безпеку.
Щоб не втратити Африку як союзника, Владімір Путін запропонував 20 – 50 тисяч тонн зерна безоплатно. Однак лідер ПАР Сиріл Рамафоса відмовився від такої пропозиції і натомість закликав російського диктатора відновити зернову угоду.
Тут важливо відзначити роботу Заходу, який наростив обсяги допомоги для країн Африки. Водночас Росія збиралась використати континент як сировинну базу.
Саміт Росія – Африка: основне
- У зустрічі взяли участь лише 17 лідерів африканських держав з 54 країн континенту. Решту держав представляли прем'єри, міністри або просто посли. П'ять країн зовсім відмовилися від візиту.
- У британській розвідці зазначили, що на відсутність президентів на саміті могла вплинути блокада постачання українського зерна Росією.
- Під час саміту Владімір Путін зробив чимало маразматичних заяв. Зокрема, про "нейтральний статус" України, закінчення війни та "святість росіян".