Виходять з-під впливу, – Клочок пояснив, чому змінилися відносини між країнами Африки та Росією

Упродовж 27 – 28 липня в Санкт-Петербурзі відбувся саміт Росія – Африка, де обговорювали, зокрема, постачання зерна. З усього видно, що африканські країни поступово виходять з-під впливу Кремля.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він звернув увагу на відмову президента ПАР від безоплатного зерна країни-агресорки.

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"Країни Африки потроху виходять з-під впливу Росії. Вони фактично стали на бік західного світу", – зазначив Клочок.

Що відбувається у відносинах Росії та країн Африки: дивіться відео

Африка поставила на Захід

Кремлівський диктатор Владімір Путін не приїде на саміт БРІКС, який відбудеться у ПАР в серпні. Вочевидь річ в ордері на його арешт, який у березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд. А ПАР, як відомо, ратифікувала Римський статут.

Як відомо, саміту передував вихід Росії із зернової угоди, чим країна-агресорка поставила під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

Щоб не втратити Африку як союзника, Владімір Путін запропонував 20 – 50 тисяч тонн зерна безоплатно. Однак лідер ПАР Сиріл Рамафоса відмовився від такої пропозиції і натомість закликав російського диктатора відновити зернову угоду.

Тут важливо відзначити роботу Заходу, який наростив обсяги допомоги для країн Африки. Водночас Росія збиралась використати континент як сировинну базу.

Саміт Росія – Африка: основне