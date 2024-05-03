Видають бажане за дійсне: які насправді відносини між Байденом і Сі

Відносини між США та Китаєм завжди відрізнялися нестабільністю. Так, нещодавно американська газета The Wall Street Journal назвала Китай країною номер один, яка продає Росії все необхідне для війни. Однак не все так просто, адже це газета республіканської партії США.

Американський політолог Раміз Юнус заявив 24 Каналу, що політика республіканської партії США щодо Китаю жорсткіша і радикальніша, ніж в адміністрації Джо Байдена. І газета The Wall Street Journal спеціально вкидає такий наратив, щоб створити видимість напруги, якої насправді між США та Китаєм не існує так само, як немає жодної напруги між Євросоюзом та Китаєм.

Дивіться також Трамп – найгірше очікування для Китаю, – політтехнолог припустив плани Пекіна

Данина поваги

Політолог повідомив, що Байден із Сі Цзіньпінем домовилися не ескалювати ситуацію на Близькому Сході, а також – на російсько-українському фронті. Тема Тайваню взагалі майже не згадується, адже не є такою спекулятивною, як тема України та Ізраїлю.

Динаміка відносин США з Китаєм відбувається через візити китайських високопосадовців до США, а американських – до Китаю. Блінкен (державний секретар США Ентоні Блінкен – 24 Канал) буквально на днях був прийнятий у Китаї на найвищому рівні.

Коли приймають держсекретаря на такому високому рівні, це не говорить про те, що США і Китай мають проблеми, які вони не хотіли б вирішувати. Якщо Блінкена приймають, тоді це данина поваги, яку Китай надає держсекретарю, тому що Сі Цзіньпін не зобов'язаний його приймати за протоколом,

– зауважив Раміз Юнус.

Він наголосив, що треба розуміти, що насправді жодної напруги між США та Китаєм немає. Є лише "газетні качки", які видає The Wall Street Journal.

Программа невдоволення

А щодо певної обов'язкової програми, яка існує в американсько-китайських відносих, тобто невдоволення, яке вони регулярно висловлюють, – це тема, пов'язана з Тайванем.

Конгрес США виділив 8 мільярдів доларів (на потреби оборони Тайваню – 24 Канал), а з іншого боку каже, що Тайвань – це територія Китаю. Природно, Китай висловлюватиме своє невдоволення,

– сказав американський політолог.

Він підсумував, що до кінця президентської кампанії ескалації у відносинах США та Китаю, а також Євросоюзу та Китаю не варто очікувати, тим більше Сі Цзіньпін зібрався з візитом до Європи і проводитиме там зустрічі на дуже високому рівні.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи: чого чекати