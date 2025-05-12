Навіть без "козирів" обіграв росіян: як Зеленському вдалося знайти спільну мову з Трампом

На початку другої каденції Дональд Трамп був не надто прихильний до України, поготів Володимира Зеленського. У словах американського президента простежувалася проросійська риторика й він вірив, що зможе домовитися з Владіміром Путіним.

Однак завдяки ефективній дипломатії президент України зміг змінити ставлення Трампа. Про це 24 Каналу сказав доктор політичних наук Якуб Корейба, назвавши феноменом те, як український лідер веде переговори зі США.

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Зеленський зміг покращити відносини з Трампом

Володимир Зеленський зміг витримати тиск з боку Дональда Трампа й вичекав, коли обставини змусять американського президента діяти в інтересах України. Такого не вміють навіть досвідчені політики та дипломати, особливо маючи справу з ексцентричним Трампом.

Хоча після перепалки в Овальному кабінеті, яка сталася 28 лютого, усі говорили, мовляв, усе пропало, Трамп кидає Україну, ніколи більше не поговорить із Зеленським.

Але бачите, наскільки дії Зеленського були правильні й прораховані. У нього є тонке відчуття, як спілкуватися з такими людьми як Трамп. Вистачило просто не наробити дурниць й дочекатися, щоб росіяни самі зробили все так, аби Трамп зрозумів, що з ними не можна мати справу,

– мовив Корейба.

Росіяни, цілуючись й обіймаючись з Сі Цзіньпінем, Кім Чен Ином й рештою диктаторів, яких ненавидить світ, самі зробили так, що Трампу неможливо з ними про щось домовитися. Адже єдине, що Путін може дати Трампу – союз проти Китаю, а більше його нічого й не цікавить.

Трамп мав рацію, коли казав, що у Зеленського немає "козирів", однак навіть попри це, він зміг обіграти росіян. Водночас росіяни завжди хочуть отримати все й одразу, але цього разу втратили потенціал укласти угоду, яка була б Трампу цікава.

До слова, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмака зазначив, що вирішальне значення для відносин між державами саме мала зустріч Трампа з Зеленським у Ватикані змінила ставлення США до України.