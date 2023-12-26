Проблема не в політиці чи підтримці, – Кулеба про потребу перезавантажити відносини з Польщею
Останні місяці у стосунках між Україною та Польщею спостерігалася напруженість через блокаду спільного кордону польськими перевізниками. Дмитро Кулеба розповів, як зміниться ситуація після обрання нового уряду у Варшаві.
У Польщі обрали новий уряд на чолі з Дональдом Туском, який обіцяв розв'язати питання блокади польсько-українського кордону. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону пояснив, чи йдеться про перезавантаження відносин між країнами.
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Оновлення потребує лише одна сфера
За словами дипломата, говорити про перезавантаження відносин між Україною і Польщею доречно, але лише в економічному плані.
У нас немає жодних потреб перезавантажувати стосунки у політиці, у війському співробітництві, у підтримці, яку отримуємо від Польщі на шляху до ЄС і НАТО. Але відносини у питаннях економіки потрібно перезавантажити, це правда,
– наголосив Кулеба.
Очільник МЗС розповів, що вже зроблені перші кроки у цьому напрямку. Зокрема, вже відбулося перше засідання уряду Польщі.
Інтенсивні дуже контакти пішли між урядами України і Польщі. Будемо слухати один одного. Ті сигнали, які ми отримали з Польщі, свідчать про те, що вони налаштовані на вирішення проблем,
– зазначив міністр.
Він також підкреслив, що Україна зі свого боку теж готова до вирішення проблем, але у справедливий спосіб. Дипломат пояснив, що це означає дотримування міжнародних зобов'язань. "Якщо якісь дії польських протестувальників не відповідають міжнародним зобов’язанням Польщі, то пріоритет має бути відданий саме міжнародним зобов’язанням", – зауважив глава МЗС.Зверніть увагу! 22 грудня новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва із візитом та зустрівся із президентом Зеленським.
Протести польських перевізників: що відомо
- 6 листопада польські перевізники почали блокаду трьох КПП на кордоні з Україною: "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне". 27 листопада страйкарі заблокували ще один пункт пропуску – "Медика – Шегині".
- Протестувальники вимагають повернення для українських перевізників дозволів на вантажні перевезення, які Єврокомісія скасувала на початку повномасштабного вторгнення.
- Колишній прем'єр – міністр Матеуш Моравецький фактично підтримав страйкарів. Він заявив, що його країна офіційно вимагатиме від Єврокомісії скасування "транспортного безвізу" для України. У Єврокомісії розкритикували таку позицію і висловили сподівання на співпрацю з новим польським урядом.
- 12 грудня новим прем'єром Польщі став Дональд Туск. Ще раніше він обіцяв вирішити проблему на кордоні. Також політик заявляв, що не розуміє тих, хто каже про втому від ситуації в Україні, і додав, що завдання нової влади полягає у тому, аби голосно вимагати від Заходу допомоги Києву у цій війні.
- 11 грудня один із КПП "Ягодин – Дорогуськ" розблокували. Втім, після 18 грудня блокада цього пункту продовжилася.
- 22 грудня до Києва прибув Павел Ганцаж, новий заступник міністра інфраструктури Польщі. Він заявив, що країни узгодили план дії щодо деблокади кордону.