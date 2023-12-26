Останні місяці у стосунках між Україною та Польщею спостерігалася напруженість через блокаду спільного кордону польськими перевізниками. Дмитро Кулеба розповів, як зміниться ситуація після обрання нового уряду у Варшаві.

У Польщі обрали новий уряд на чолі з Дональдом Туском, який обіцяв розв'язати питання блокади польсько-українського кордону. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону пояснив, чи йдеться про перезавантаження відносин між країнами.

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Оновлення потребує лише одна сфера

За словами дипломата, говорити про перезавантаження відносин між Україною і Польщею доречно, але лише в економічному плані.

У нас немає жодних потреб перезавантажувати стосунки у політиці, у війському співробітництві, у підтримці, яку отримуємо від Польщі на шляху до ЄС і НАТО. Але відносини у питаннях економіки потрібно перезавантажити, це правда,

– наголосив Кулеба.

Очільник МЗС розповів, що вже зроблені перші кроки у цьому напрямку. Зокрема, вже відбулося перше засідання уряду Польщі.

Інтенсивні дуже контакти пішли між урядами України і Польщі. Будемо слухати один одного. Ті сигнали, які ми отримали з Польщі, свідчать про те, що вони налаштовані на вирішення проблем,

– зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Україна зі свого боку теж готова до вирішення проблем, але у справедливий спосіб. Дипломат пояснив, що це означає дотримування міжнародних зобов'язань. "Якщо якісь дії польських протестувальників не відповідають міжнародним зобов’язанням Польщі, то пріоритет має бути відданий саме міжнародним зобов’язанням", – зауважив глава МЗС.

Протести польських перевізників: що відомо

6 листопада польські перевізники почали блокаду трьох КПП на кордоні з Україною: "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне". 27 листопада страйкарі заблокували ще один пункт пропуску – "Медика – Шегині".

Протестувальники вимагають повернення для українських перевізників дозволів на вантажні перевезення, які Єврокомісія скасувала на початку повномасштабного вторгнення.

Колишній прем'єр – міністр Матеуш Моравецький фактично підтримав страйкарів. Він заявив, що його країна офіційно вимагатиме від Єврокомісії скасування "транспортного безвізу" для України. У Єврокомісії розкритикували таку позицію і висловили сподівання на співпрацю з новим польським урядом.

12 грудня новим прем'єром Польщі став Дональд Туск. Ще раніше він обіцяв вирішити проблему на кордоні. Також політик заявляв, що не розуміє тих, хто каже про втому від ситуації в Україні, і додав, що завдання нової влади полягає у тому, аби голосно вимагати від Заходу допомоги Києву у цій війні.

11 грудня один із КПП "Ягодин – Дорогуськ" розблокували. Втім, після 18 грудня блокада цього пункту продовжилася.

22 грудня до Києва прибув Павел Ганцаж, новий заступник міністра інфраструктури Польщі. Він заявив, що країни узгодили план дії щодо деблокади кордону.