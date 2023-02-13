"Для Лукашенка є 2 небезпеки": Піонтковський сказав, які нині відносини між Білоруссю й Росією
Упродовж останніх тижнів з території Білорусі не завдавали ракетних ударів по Україні. Ймовірно, Алєксандр Лукашенко відчайдушно бореться за своє існування.
Так, для самопроголошеного білоруського президента існує дві небезпеки. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський.
До теми Чому затих Лукашенко: опозиціонер сказав, чим займається білоруський диктатор
Для Лукашенка є 2 небезпеки
На думку російського опозиціонера, Лукашенко боїться таких сценаріїв свого майбутнього:
- що його спіткає доля ексміністра закордонних справ Білорусі Владіміра Макея і російський диктатор Владімір Путін вб'є його;
- сидіти поруч з очільником Кремля на лаві підсудних міжнародного трибуналу.
Лукашенко бігає між цими двома сценаріями та сподівається "пропетляти",
– зазначив російський публіцист.
Піонтковський про відносини Путіна та Лукашенка: дивіться відео
На його думку, самопроголошеного президента Білорусі чекає погане майбутнє. "Коли все стане вкрай погано й Путіну принесуть пістолет, щоб застрелитися – він спочатку пристрелить Лукашенка", – припустив Піонтковський.
Річ тут навіть не в останніх 9 місяцях війни. Так, упродовж останніх 30 років Лукашенко "випив чимало крові" очільника Кремля.
Останні новини з Білорусі: коротко
- Скандальний угорський очільник МЗС Петер Сійярто прилетів до Мінська у понеділок, 13 лютого, щоб "представити мирну позицію" на переговорах з білоруським колегою. На його думку, зупинити кровопролитну війну Росії проти України можна лише "мирним шляхом".
- Водночас погляди очільника МЗС Угорщини є відверто проросійськими. Петер Сійярто закликає до завершення війни "мирним шляхом", тобто переговорами з країною-агресоркою і поступками їй.
- В Україні часто лунає повітряна тривога, оскільки на території Білорусі злітає Міг-31. Однак у такий спосіб окупанти намагаються ввести в оману українців. Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат наголосив, що це все – військова гра ворога.
- У війні Росії проти України Лукашенко повністю підтримує кровожерливі дії країни-агресорки. Однак попри це багато білорусів внутрішньо підтримують Україну та не бажають вступати у війну проти нашої держави.
- Білоруський громадський діяч та боєць Полку Кастуся Каліновського Денис Урбанович розповів, що через це у вересні 2022 року у 3 – 4 військових частинах ледь не піднявся бунт. Тож керівництвом держави було прийняте рішення замінити увесь офіцерський склад.