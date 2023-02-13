"Для Лукашенка є 2 небезпеки": Піонтковський сказав, які нині відносини між Білоруссю й Росією

Упродовж останніх тижнів з території Білорусі не завдавали ракетних ударів по Україні. Ймовірно, Алєксандр Лукашенко відчайдушно бореться за своє існування.

Так, для самопроголошеного білоруського президента існує дві небезпеки. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський.

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Для Лукашенка є 2 небезпеки

На думку російського опозиціонера, Лукашенко боїться таких сценаріїв свого майбутнього:

що його спіткає доля ексміністра закордонних справ Білорусі Владіміра Макея і російський диктатор Владімір Путін вб'є його;

сидіти поруч з очільником Кремля на лаві підсудних міжнародного трибуналу.

Лукашенко бігає між цими двома сценаріями та сподівається "пропетляти",

– зазначив російський публіцист.

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На його думку, самопроголошеного президента Білорусі чекає погане майбутнє. "Коли все стане вкрай погано й Путіну принесуть пістолет, щоб застрелитися – він спочатку пристрелить Лукашенка", – припустив Піонтковський.

Річ тут навіть не в останніх 9 місяцях війни. Так, упродовж останніх 30 років Лукашенко "випив чимало крові" очільника Кремля.

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