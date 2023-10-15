Путін готовий на радикальні кроки: які стосунки у російського диктатора з Лукашенком

Російський диктатор Владімір Путін давно намагається схилити самопроголошеного лідера Білорусі Алєксандра Лукашенка прийняти рішення про участь білоруського війська у війні проти України. Для цього він готовий застосовувати радикальні методи.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, що для Лукашенка є певні ризики. Білоруський диктатор може опинитися у складній ситуації.

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Загрози для Лукашенка

Павло Латушко зазначив, що зараз Путін використовує фінансовий важіль. Лукашенко не отримує кредитних ресурсів, тому білоруська економіка перебуває у жахливому стані. Самопроголошений лідер намагається досягнути знаття санкцій, але для цього він повинен виконати деякі умови: звільнити усіх політичних в'язнів, припинити репресії у країні, покарати винних і оголосити вибори.

Крім того, зараз у Білорусі тривають виборчі кампанії умовних виборів у парламент Лукашенка у лютому 2024 року. Також на 2025 рік заплановані президентські вибори у Білорусі. Кремль буде використовувати ці виборчі кампанії.

Руками Лукашенка вони знищили національну частину суспільства, проєвропейську частину, посадивши у тюрми та викинувши з країни, ліквідували усі опозиційні політичні партії, 1 440 організацій, які співпрацювали з Європою, США, незалежні ЗМІ. Цей розчищений майданчик виявився доступним для росіян,

– пояснив він.

Замість ліквідованих організацій у Білорусі прийшли російські. У певний момент Лукашенко зрозумів загрозу для себе. Білоруський диктатор може потрапити у дуже складну ситуацію.

Латушко про загрози для Лукашенка: дивіться відео

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