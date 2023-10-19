Хапається за будь-яку соломинку: для чого Нетаньягу розмовляв із Путіним
У понеділок, 16 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провів телефонну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним. Ізраїльський лідер пішов на це, бо розглядає будь-яку можливість врятувати людей, які перебувають у заручниках ХАМАС.
Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він зауважив, що Нетаньягу не розмовляв з Путіним від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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"Я вважаю, що Нетаньягу зараз хапається за будь-яку соломинку, якщо є хоч якась можливість отримати інформацію про цих людей, витягнути їх. Бо вони не розмовляли жодного разу після початку вторгнення в Україну. У мене пояснення лише одне – заручники. Якби не це, Нетаньягу не став би розмовляти з Путіним", – переконаний він.
Чи можливо домовитись із ХАМАС
Цві Зільбер зазначив, що з ХАМАС дуже важко домовлятися, зазвичай ці переговори тривають роками. З палестинськими бойовиками можна домовитись лише якщо буде оголошено перемир'я, ХАМАС продовжить існування, Ізраїль припинить ліквідації голів ХАМАС, а бойовики дадуть гарантії не нападати якийсь час, тоді зможуть домовитись про обмін заручників.
Звичайно, спочатку Ізраїль скаже спочатку обмінятись заручниками, а потім воювати. ХАМАС на це не погодиться. Тому якщо якась загальна домовленість буде щодо звільнення заручників, то теоретично є така вірогідність,
– припустив він.
Цві Зільбер про розмову Нетаньягу та Путіна: дивіться відео
Розмова Путіна та Нетаньягу: що відомо
- Напередодні видання The Wall Street Journal написало, що відносини Росії та Ізраїлю погіршились, адже після нападу ХАМАС на Ізраїль Путін не телефонував Нетаньягу, щоб висловити співчуття. Згодом стало відомо, що російський диктатор таки зателефонує ізраїльському лідеру.
- Вже 16 жовтня стало відомо, що розмова Нетаньягу та Путіна відбулась. Зазначається, що Путін ніби "був вкрай критичним щодо Ізраїлю у своїх заявах". Він навіть порівняв Ізраїль і нацистську армію, однак непрямо. Згодом у Кремлі заявили, що під час розмови Путін нібито висловив співчуття родинам загиблих ізраїльтян.
- Путін вже не вперше намагається показати себе "миротворцем". Він запевнив, що буцімто Росія намагається "нормалізувати ситуацію і запобігти гуманітарній катастрофі в Секторі Гази". Для цього він нібито провів телефонні розмови із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.