Новий розкол між США та Росією: коли Трамп збагне, що Путін намагається ним маніпулювати

Кремлівський диктатор Владімір Путін затягує із припиненням вогню. Він маніпулює та не говорить конкретно, чи приймає його. Це може призвести до розколу із президентом США Дональдом Трампом.

Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. За його словами, ймовірність цього наближається до 50%.

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"Є ймовірність, що може бути якийсь розкол між Трампом і Путіним. Через те, що Путін не робить те, що хоче Трамп. Думаю, що ймовірність наближається до 50%", – вважає він.

Який з двох підходів виграє

Уріель Епштейн припустив, що протягом наступних двох тижнів Трамп може виявити, що Росія не йде ні на які поступки. Американський лідер повинен сам зрозуміти, що Путін бреше та маніпулює, тоді ситуація може змінитися. Зараз він не вірить, коли Україна його у цьому переконує.

Путін знає, як маніпулювати. Зокрема, він робить це щодо Трампа, коли говорить йому, який він розумний та в усьому правий. Тому російський диктатор і далі діятиме у такий спосіб.

Побачимо, який з цих двох підходів виграє. Або Путін зможе маніпулювати Трампом, використовуючи такі персональні відносини. Або той факт, що Путін не буде готовий йти на жодні поступки, не давати ніякі гарантії, і через це не буде перемир’я. Побачимо, що більше впливатиме на Трампа,

– сказав виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Нагадаємо, Трамп планує зателефонувати Путіну. Спецпосланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що телефонна розмова очікується на наступному тижні. Проте наразі невідомо, коли саме розмовлятимуть політики.