Путін маніпулює Трампом: якою маячнею він його "накачав" перед самітом

Російський диктатор Путін продовжує маніпулювати президентом США Дональдом Трампом. Найгірше те, що останній дійсно на це ведеться.

Про це 24 Каналу розповів публіцист зі США Андрій Піонтковський, прокоментувавши нещодавню телефонну розмову Трампа і Путіна. Президент Сполучених Штатів досі зачарований російським диктатором.

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Путін знущається з Трампа

Як зазначив Піонтковський, нещодавні заяви Трампа є дійсно дивними. Особливо ганебними були його коментарі про слова російського диктатора, який "спантеличений, чому Росію усі ненавидять". Адже Росія буцімто воювала разом зі США у Другій світовій війні і втратила 51 мільйон людей, а тепер США люблять Німеччину і Японію.

Звісно ж, Трамп не згадує, що саме СРСР воював у Другій світовій. А цифра в 51 мільйон незрозуміло звідки взята.

Трамп кілька днів був під враженням від розмови з Путіним і всім переказував казочки, які той йому доніс. Російський диктатор знущається з Трампа як захоче. Трамп перестає бути схожим на президента,

– зазначив Піонтковський.

Додамо, раніше Трамп давав Путіну два тижні, щоб той пішов на переговори з Україною. Зрештою диктатор продовжив затягувати процес і не погодився на припинення вогню. Трамп йому нічого не зробив.