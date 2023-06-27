Де може бути стара ізраїльська зброя: журналіст прокоментував заяву українського посольства

Після останніх заяв ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про військову допомогу Україні відносини між Києвом і Єрусалимом загострились. Оскільки зброя може опинитись в Ірані, Ізраїль не хоче надавати її Україні.

Про це 24 Каналу сказав журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський. Він прокоментував заяву українського посольства від 25 червня.

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"Уже минула практично доба після публікації Посольства України, просто не одразу на неї звернули увагу. Крім усної реакції, ніяких дій не було. Хоча в МЗС Ізраїлю заявили, що мають намір викликати Посла України Євгена Корнійчука для роз'яснення", – зазначив Янушевський.

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Оскільки цього ще не відбулось, погроза може й залишитись погрозою – і суперечка буде позаду.

Ізраїльська зброя могла опинитись в Ірані

Українське посольство в Ізраїлі дорікнуло уряду країни за бездіяльність у допомозі Києву та співпрацю з Росією. Перед цим уряд Ізраїлю "успішно провів два раунди політичних переговорів високого рівня" з МЗС Росії, а прем'єр країни зробив низку неоднозначних заяв про Україну.

Наразі Ізраїль не постачав Україні жодного озброєння відкрито. Мовиться лише про розмаїті системи ППО і системи перехоплення безпілотників.

"Тому не дуже зрозуміло, на чому ґрунтується прем'єр-міністр (прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, – 24 Канал). Можливо, спецслужби йому повідомляють про якісь речі, про які не можна говорити публічно. Але це лише моє припущення", – зауважив Янушевський.

Якщо говорити про Сирію, де останніми роками намагається закріпитись Іран, там може бути ізраїльська зброя з простої причини. Коли Ізраїль відступав з Лівану у 2000-х, деякі склади з озброєнням не вдалося евакуювати.

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