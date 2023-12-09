"Будемо у змозі уникати криз": новий уряд Польщі змінить відносини з Україною

Політика нового польського коаліційного уряду щодо України зазнає певних змін. Ціль лишиться такою ж, однак нова стратегія допоможе уникати кризових явищ.

Наприклад, це стосується страйку польських перевізників та партнерства двох країн. У Сеймі зазначають, що питання військової допомоги лишиться незмінним.

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Стабілізація відносин з Україною

Заступник голови комісії Сейму у закордонних справах, депутат від партії "Польща 2050" Павел Залевський розповів, що політика щодо України зміниться. Питання військової підтримки Україні, допомоги у відбудові, підтримка на шляху до ЄС та НАТО лишаться недоторканними.

Зміняться способи і можливості, оскільки Польща відбудовуватиме свою позицію в ЄС і НАТО, аби мати більші можливості впливу. І вона використовуватиме всі ті інструменти, які дає ЄС і якими чинний уряд Польщі не хотів користуватися,

– повідомив він.

Залевський зазначає, що уряд використовуватиме всі європейські інструменти, щоб запобігти новим кризам у відносинах з Україною. Наприклад, це стосується експорту української сільськогосподарської продукції та протесту польських перевізників.

Завдяки більшій активності в ЄС ми будемо більш привабливим партнером для України і будемо у змозі передбачати й уникати такого роду криз, які мали місце останнім часом,

– наголосив політик.

Зокрема, зернову кризу слід урегулювати шляхом збільшення пропускної здатності транзиту українського збіжжя через територію Польщі за кордон. Для цього потрібно побудувати морські термінали і покращити можливості перевезення зерна залізницею до портів.

На думку заступника комісії, ситуацію з польськими перевізниками варто вирішувати вирівнюванням можливостей перевізників двох країн.

Ситуація з перевізниками