В України є шанс налагодити відносини зі США через кілька інструментів

Для того, щоб не допустити кризового моменту у відносинах зі США, Україна має активізуватися. Зокрема, зробити усе, аби питання військової допомоги українцям стало внутрішньополітичним та вкрай важливим для Дональда Трампа.

Для цього потрібно не лише формувати позицію президента США, але й працювати у деяких інших важливих напрямках. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

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"Удар по іміджу США"

Олег Саакян припустив, що насамперед можна змінювати поведінку Трампа та обставини, в яких він змушений діяти. Для цього зараз потрібна така медійна та політична робота, щоб будь-які рішення проти України були небезпечними для американського лідера, а рішення щодо підтримки українців та жорсткішої позиції до Росії – електорально та політично вигідними.

Також робота із зацікавленими сторонами у США у співпраці з Україною. Це військово-оборонні компанії. Бо американський ВПК чудово розуміє, що зірвані постачання озброєнь в Україну, по яких вже були рішення, які вже були підписані – це удар по іміджу Штатів як надійного партнера, по їхньому ВПК, в якого буде ще менше охочих купувати озброєння,

– вважає він.

Зупинка постачання певних видів озброєння Україні з боку США не зірве контракти, однак вплине на сприйняття купівлі американської зброї. Тому компанії Штатів, які пов'язані з військово-оборонним комплексом, не зацікавлені у таких діях Трампа. Річ у тім, що це дискредитує імідж американців.

Крім того, важливою є робота з опозицією всередині Республіканської, Демократичної партій, серед тих, хто не підтримує обидві політичні сили. Україні необхідно працювати з різними лідерами суспільної думки, елітами США. Тобто потрібна робота і щодо команди Трампа, і опозиційних політиків, і неурядових діячів.