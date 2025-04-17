Буде переломна дата, – політик зі США спрогнозував прорив у стосунках Києва та Вашингтона

Відносини між чинною адміністрацією США та Україною можуть покращитися. Рішення лежить на поверхні.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. На його думку, Дональд Трамп обов'язково надасть Україні додаткові системи Patriot. Рано чи пізно це обов'язково станеться.

Дивіться також Як митна війна руйнує оборонну промисловість США і чому Трамп не хоче продавати Україні зброю

Як покращити відносини зі США

Як наголосив Пінкус, Patriot – це насамперед оборонна система. Тим паче Європа готова дати гроші, аби Україна купила ці зенітні ракетні комплекси.

На тлі тиску з боку Європи та Конгресу США Трамп не матиме іншого вибору, як надати Україні ці системи. Є припущення, що після однієї події все може зарухатися значно швидше. Тоді буде переломна дата.

Оця угода з корисними копалинами пришвидшить бажання Трампа забезпечити безпеку компаніям, які підуть в Україну з інвестиціями. Він буде зобов'язаний гарантувати їм безпеку. Цей договір не лише про інвестиції в Україну. Але й про забезпечення безпеки,

– вважає Пінкус.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент зауважив, що Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини вже цього тижня. Міністр економіки України Юлія Свириденко також зауважила, що є суттєвий прогрес у цьому питанні. Багато деталей вже узгодили, але команди ще працюватимуть над конкретними пунктами угоди.