Добре усвідомлює, що таке Росія, – політолог про допомогу Україні від Японії

Японія потужно допомагає Україні з початку повномасштабної війни. А візит міністерки закордонних справ Йоко Камікави – ще один красивий хід.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що Японія є в переліку країн, які беруть лідерство щодо допомоги для України. Там неодноразово робили гарні та потрібні кроки для нашої держави.

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Україна та Японія перебувають на одній хвилі

Як наголосив Чаленко, Японія допомагала Україні в різних аспектах. Важливо, що вони надавали нам і фінансову допомогу.

Це була і гуманітарна, і фінансова допомога. За моїми підрахунками, вони вже десь кілька мільярдів доларів нам виділили. А нещодавно говорили, що ще один мільярд додадуть. Тобто Японія зараз є однією з країн, яка допомагає нам компенсувати певні проблеми з ритмічністю надання допомоги,

– сказав Чаленко.

Крім того, позиція прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди демонструє, що Україна та Японія в певному сенсі перебувають на одній хвилі. Там теж є проблеми з Росією щодо територій. Йдеться про Курильські острови.

Вони прекрасно усвідомлюють, що таке Росія. Розуміють, які саме від неї йдуть ризики та загрози. І, незважаючи на той землетрус, який у них нещодавно стався, вони все одно будуть продовжувати підтримку нашої держави. Я не думав, що офіційний Токіо буде займати настільки проактивну позицію. Це демонструє, що Японія буде укріплюватися на геополітичній мапі світу,

– зазначив Чаленко.

Відносини Японії та України: коротко