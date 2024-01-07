Добре усвідомлює, що таке Росія, – політолог про допомогу Україні від Японії
Японія потужно допомагає Україні з початку повномасштабної війни. А візит міністерки закордонних справ Йоко Камікави – ще один красивий хід.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що Японія є в переліку країн, які беруть лідерство щодо допомоги для України. Там неодноразово робили гарні та потрібні кроки для нашої держави.
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Україна та Японія перебувають на одній хвилі
Як наголосив Чаленко, Японія допомагала Україні в різних аспектах. Важливо, що вони надавали нам і фінансову допомогу.
Це була і гуманітарна, і фінансова допомога. За моїми підрахунками, вони вже десь кілька мільярдів доларів нам виділили. А нещодавно говорили, що ще один мільярд додадуть. Тобто Японія зараз є однією з країн, яка допомагає нам компенсувати певні проблеми з ритмічністю надання допомоги,
– сказав Чаленко.
Крім того, позиція прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди демонструє, що Україна та Японія в певному сенсі перебувають на одній хвилі. Там теж є проблеми з Росією щодо територій. Йдеться про Курильські острови.
Вони прекрасно усвідомлюють, що таке Росія. Розуміють, які саме від неї йдуть ризики та загрози. І, незважаючи на той землетрус, який у них нещодавно стався, вони все одно будуть продовжувати підтримку нашої держави. Я не думав, що офіційний Токіо буде займати настільки проактивну позицію. Це демонструє, що Японія буде укріплюватися на геополітичній мапі світу,
– зазначив Чаленко.
Відносини Японії та України: коротко
- В неділю 7 січня до України приїхала глава міністерства закордонних справ Японії Йоко Камікава. Це її перший закордонний візит цього року, а також – перший візит до України.
- На початку року в Японії стався найсильніший землетрус за останні 4 десятиліття. Він був магнітудою 7,6 бала.
- Також стало відомо, що японські компанії планують створити нову галузь промисловості в Україні. Там збираються передати технології виробництва відновлювальної енергії з біопалива та відповідне обладнання.