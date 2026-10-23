Київ викрив брехню Трампа про відновлення роботи Starlink, – ЗМІ

Напередодні Дональд Трамп повідомив, що Starlink в Україні працює без обмежень. Однак це виявилося неправдою.

Швидкість роботи військового Starlink в Україні досі обмежена до 161 кілометра на годину. Про це 22 жовтня виданню The Kyiv Independent повідомив український посадовець.

Чи відновив Starlink повноцінну роботу в Україні?

Його слова суперечать інформації The Wall Street Journal, яке написало, що роботу Starlink в Україні відновили до звичного рівня.

21 жовтня Дональд Трамп нібито зателефонував генеральному директору SpaceX Ілону Маску та попросив скасувати обмеження для Starshield – супутникової системи для військових.

Після цього, за даними видання, система почала працювати у звичнішому режимі.

Однак український посадовець у коментарі The Kyiv Independent назвав ці повідомлення "повністю неправдивими".

"Загалом ніде нічого не змінилося", – заявив він. За його словами, обмеження швидкості до 161 кілометра на годину залишається чинним. Це суттєво ускладнює важливі військові операції, зокрема удари на середні відстані та перехоплення швидкісних безпілотників.

Нагадаємо, Дональд Трамп не став прямо підтверджувати чи заперечувати, що телефонував Маску. Водночас у розмові з журналістами він заявив, що Starlink в Україні знову працює у звичному режимі.

Що цьому передувало?

14 жовтня Україна заявила про обмеження роботи Starlink.

За даними ЗМІ, саме адміністрація Трампа ініціювала цей крок.

Державний секретар США Марко Рубіо 18 жовтня заперечив причетність Трампа до запровадження обмежень. Він заявив, що "ніхто в Білому домі не наказував нікому сповільнювати інтернет або знижувати швидкість".

20 жовтня Володимир Зеленський поговорив із Рубіо щодо ситуації зі Starlink. Президент після розмови заявив, що "можливо протягом 48 годин буде якийсь результат".