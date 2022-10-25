McDonald's відновлює роботу ще у двох містах України: де саме

Мережа ресторанів McDonald’s відновлює роботу в Тернополі та Борисполі. Двері для відвідувачів також відкриються ще в п’яти ресторанах Києва.

25 жовтня ресторан фастфуду відновив роботу у Тернополі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 30 та у Борисполі на вулиці Київський Шлях, 67. Також ще 5 закладів відкриваються у Києві. Загалом відсьогодні у столиці працюватимуть вже 32 ресторани McDonald’s.

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Як можна замовити їжу

Для зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s, аби скуштувати улюблені страви в залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв.

Також страви можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті.

Де планують відкриття у столиці

З 25 жовтня у Києві починають працювати ще п’ять закладів McDonald’s:

вулиця Богдана Хмельницького, 40/25,

вулиця Берковецька, 6-д

проспект Правди, 47,

вулиця Миколи Лаврухіна,4а

площа Вокзальна, 2.

Як зазначають у пресслужбі, під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги. Цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.

Відкриття McDonald’s в Україні: що відомо

Ресторани не працюватимуть під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

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