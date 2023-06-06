Відновленню не підлягає: Каховська ГЕС повністю зруйнована підривом зсередини

Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. В Укргідроенерго повідомили, що був підрив машинної зали зсередини.

Ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію в ніч проти 6 червня. Фахівці попередили, що, за попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

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Що відомо про руйнування Каховської ГЕС

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає,

– заявили фахівці.

За даними Укргідроенерго, станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується. Влада евакуює людей з потенційних районів затоплення.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі "Радіо Свобода", що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

Є суттєве пошкодження ділянки. Обсяги руйнування – великі. Саме через це підйом води може бути високий і створювати техногенну надзвичайну ситуацію,

– заявила Гуменюк.

Речниця пояснила, що це був не ракетний удар: "Навіть по виду ушкоджень, по зовнішньому вигляду самої дамби видно, що підрив відбувся зсередини".

"Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил… Вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування", – пояснила Наталія Гуменюк, проте не уточнила, як саме це може вплинути на контрнаступ.

Проте речниця пояснила, що тепер:

"смуга вогневих позицій" росіян суттєво посунеться, тому що вода зробить свою справу;

те, що українським силам не вдавалось завдяки бойовій роботі, сталось відповідно до прорахунків Росії;

тобто окупанти відсунуться далі – тож трохи легше буде херсонцям на Правому березі Дніпра стосовно обстрілів.

Яка небезпека для Запорізької АЕС

Фахівці повідомили, що неконтрольоване зниження рівня води у водосховищі – це додаткова загроза для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Адже вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для:

конденсаторів турбін;

систем безпеки ЗАЕС.

Станом на ранок 6 червня, станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.

В Укргідроенерго запевнили, що продовжують аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води.

Росія підірвала Каховську ГЕС: коротко