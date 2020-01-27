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      Відома попередня причина пожежі у будівлі Міністерства культури

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      Відома попередня причина пожежі у будівлі Мінкульту / facebook.com/NGUmainpage

      Вранці спалахнула пожежа у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України. За попередньою інформацією, займання сталося через несправність проводки.

      Національна гвардія у фейсбуці повідомила, що саме несправність проводки стало причиною задимлення в будівлі.

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      У момент пожежі в будівлі міністерства чергували військовослужбовці Нацгвардії, які й викликали співробітників ДСНС та карети швидкої допомоги на місце пригоди.

      До приїзду рятувальників нацгвардійці змогли евакуювати 220 осіб персоналу, які були в будівлі. Станом на 16.47 співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.

      Пожежа в будівлі Мінкульту: що відомо

      Пожежа сталася вранці 27 січня.За попередніми даними, задимлення виникло на 3 поверсі Мінкульту. Саме займання сталося у підвалі будівлі, де зберігався архів.

      Постраждалих через задимлення немає. Під час евакуації пожежники врятували 4 людей: двох вивели по сходах, ще двох – зняли за допомогою автодрабини.

      Близько 11:30 пожежу у підвалі Міністерства культури ліквідували на площі 30 метрів квадратних.

      Пожежа у Мінкульті: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Міністерство культури, молоді та спорту Пожежа ДСНС Нацгвардія
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