Відома попередня причина пожежі у будівлі Міністерства культури

Вранці спалахнула пожежа у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України. За попередньою інформацією, займання сталося через несправність проводки.

Національна гвардія у фейсбуці повідомила, що саме несправність проводки стало причиною задимлення в будівлі.

Раніше: Під Києвом горів меблевий магазин: фото, відео

У момент пожежі в будівлі міністерства чергували військовослужбовці Нацгвардії, які й викликали співробітників ДСНС та карети швидкої допомоги на місце пригоди.

До приїзду рятувальників нацгвардійці змогли евакуювати 220 осіб персоналу, які були в будівлі. Станом на 16.47 співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа в будівлі Мінкульту: що відомо

Пожежа сталася вранці 27 січня.За попередніми даними, задимлення виникло на 3 поверсі Мінкульту. Саме займання сталося у підвалі будівлі, де зберігався архів.

Постраждалих через задимлення немає. Під час евакуації пожежники врятували 4 людей: двох вивели по сходах, ще двох – зняли за допомогою автодрабини.

Близько 11:30 пожежу у підвалі Міністерства культури ліквідували на площі 30 метрів квадратних.

Пожежа у Мінкульті: відео