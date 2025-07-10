Не все буде публічно: яку допомогу США надаватимуть Україні

Уже є офіційні повідомлення про те, що США надаватимуть зброю Україні. Зокрема, це підтверджують заява президента США, а також офіційне звернення і пресреліз Міністерства оборони, у яких ідеться про відновлення постачання допомоги Україні.

Про це в ефірі 24 каналу заявив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Він додав, що в пресрелізі є речення, в якому зазначається, що США вживатимуть заходів для продовження моніторингу, оцінки допомоги та її ефективності, яку надають США іншим країнам, зокрема Україні, за принципом "Америка велика".

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Обсяги допомоги не розголошуються

Він пояснив, що тобто було внесено відповідну поправку до заяви від 8 липня, яку вже оприлюднено. Є також повідомлення від речниці Державного департаменту США Теммі Брюс, яка підтвердила, що Україна отримуватиме допомогу.

Обсяги цієї допомоги наразі не розголошуються. Не факт, що їх взагалі буде оприлюднено. Це теж можливий сценарій. Хоча не виключено, що незабаром ми побачимо певні згадки та інформацію – особливо щодо ППО, тобто того, у чому ми справді маємо потребу і що для нас є чутливим,

– сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що західні аналітики та представники сектору оборони й безпеки зазначають: наразі у США тривають активні дебати – за участю Конгресу, Пентагону та експертного середовища – щодо того, що Сполученим Штатам необхідно дуже швидко нарощувати обсяги виробництва озброєння, аби мати змогу забезпечувати, зокрема, й Україну.

Велика війна в Україні триває з 2022 року, тож запаси на складах, особливо в частині ППО, вичерпуються. Тому потрібно запускати нове виробництво. У США саме з цього приводу тривають активні дискусії: скільки залишилося на складах і скільки ще можна буде передати. Відтак допомога надходитиме, однак невідомо, чи варто за нинішніх умов розраховувати на її збільшення.