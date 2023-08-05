"Відрядження" Арістова на Мальдіви: у "Слузі народу" розповіли, як дізналися про поїздку

У "Слузі народу" не знали про відпочинок Юрія Арістова на Мальдівах. Про це у фракції дізналися після публікації журналістського розслідування.

Таким зізнанням поділився голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він розповів, як Арістов отримував допуск на поїздку за кордон.

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Арістов просився до Вільнюса

Арахамія розповів, що Арістов брав у "Слузі народу" допуск на поїздку до Вільнюса. Там заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зустрічався з представниками оборонного комітету Литви. Під час візиту він публікував світлини з "робочих зустрічей", тому в "Слузі народу" не виникло жодних підозр.

І якби не було журналістського розслідування, ми нічого б і не знали. Важко навіть уявити, що в когось вистачить розуму в такий складний для країни час їздити на Мальдіви. Це щиро обурило багатьох колег із фракції,

– зізнався Арахамія.

Він також наголосив, що нині градус у суспільстві сильно підвищився, тому люди дуже гостро реагують на такі скандали. В Україні триває повномасштабна війна, багато людей втратили близьких, роботу, майно, а такі вчинки нардепів є обурливими для всіх.

"У нас є сотні людей, які здійснили подвиги на терені парламентської дипломатії, зробили величезний внесок для отримання Україною зброї, грошей тощо. Але якийсь депутат дозволяє собі їздити на Мальдіви, тоді як інші депутати власним коштом їздять у відрядження і вибивають якісь речі для нашої країни", – заявили у "Слузі народу".

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