Відпочинок у період коронавірусу: варто бронювати тури вже, чи слід зачекати

Поки складно сказати, що до осені українці знову матимуть можливість відпочити на морі за прийнятні гроші. Тому наразі не варто поспішати туристам із бронюванням турів.

Чи вдасться провести нормальний відпочинок цього року

Про це у коментарі 24 каналу розповіла засновник і директор туристичного агентства Tasty Travel, активна мандрівниця по Україні Дарина Сапожнікова. За її словами, можливо, нормального сезону не буде, і він просто зрушиться на осінь. А може бути й новий спалах вірусу, і всі знову закриють кордони.

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Цього року всі – розгублені. Бронювати щось на осінь я особисто своїм туристам поки не раджу. Тому що нічого не зрозуміло. Якщо хтось вже вклав гроші та йому треба перебронювати відпочинок – це, можливо, хороший варіант. Тоді за ці ж гроші можна полетіти відпочивати восени, коли відпочинок, можливо, буде коштувати дорожче,

– зауважила мандрівниця.

Вона додає, що можна спробувати ризикнути. Сплачені гроші вам все одно швидко не повернуть. Але якщо гроші у вас поки є на руках – краще почекати та нікуди їх не вкладати.

Як краще бронювати поїздку: до дати вильоту, чи після

Дарина Сапожнікова підкреслює, що краще бронювати поїздки до дати вильоту. Оскільки тоді буде зрозумілим, полетиш ти на відпочинок чи ні.

"Можливо, через місяць щось зміниться, але поки все працює так. Все незрозуміло, а вкладати гроші в "незрозуміло" немає сенсу. Є ризик, що в таких умовах турист заплатить гроші, але ніхто нікуди не полетить, або не отримає всі послуги повною мірою", – зазначає засновниця турагенції.

Щоправда, продовжує вона, від туроператорів ситуація теж не залежить. Річ у тім, що вони є зав'язаними на тому, що відбувається в інших країнах і у їхніх партнерів.

Занадто багато зовнішніх факторів впливають на ситуацію. У минулі роки могла виникнути ситуація, коли ти забронювала відпочинок в одному готелі, а приїхавши в країну, тебе за фактом везуть в інший готель. Таке особливо часто траплялося в дешевому сегменті турецьких готелів. Тепер же високий ризик того, що різні неприємні ситуації будуть траплятися ще частіше,

– підкреслила Сапожнікова.

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Що вигідніше: оформляти повернення, чи залишати гроші на майбутній відпочинок

Мандрівниця наголошує, що все залежить від бажання і можливостей.

Тобто

Якщо людина хоче відпочити в цьому році, то, звичайно, депозит – більш вигідний варіант.

Якщо ж живі гроші на руках потрібніші – потрібно домагатися повернення, але це буде дуже тривалий процес після закінчення карантину.

Наразі ж гроші туриста здебільшого є замороженими, і як тільки з'явиться можливість, турист зможе їх використовувати. Деякі туроператори готові міняти тури без доплати, деякі – кажуть, що, можливо, доведеться доплатити якусь різницю, тому що якась різниця в ціні все ж буде.

Повна версія інтерв’ю з Дариною Сапожніковою: Як організувати відпустку-2020: закордонний відпочинок дешевим точно не буде