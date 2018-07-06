Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки

Сезон відпусток у самому розпалі! Тож саме час обирати напрямок. Ще з радянських часів українці часто відпочивали в Грузії, та й зараз чимало туристів обирають цю сонячну країну. Чим ж така приваблива Грузія, як зекономити та що обов’язково варто побачити? Про це та інші нюанси відпочинку у Грузії далі.

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Маршрут мандрівки в Грузію

Якщо у вас є два тижні і бажання побачити міста, повалятися на пляжі та ще й в гори поїхати, пропонуємо вам наступний план:

3 дні Тбілісі й околиці

5 днів море (курорти тут є різні, на різний смак)

3 дні район Варзії

1 день Тбілісі

Так, днів відпочинку виходить дещо менше, оскільки доведеться витратити трішки часу на переїзди. Зате краєвиди по дорозі божественні!

Обравши такий маршрут, ви побачите Тбілісі, поруч є стара столиця Мцхета. Далі зможете дозволити собі лінивий відпочинок на одному з морських курортів, або ж на кількох. А на кінець потрапите в казкові гори з неймовірною старовинною архітектурою. Тут зможете відчути справжній колорит, піти в гори, поспілкуватися з місцевими, покататися на конях і навіть скупатися в гейзері.

Мцхета: стара столиця

Транспорт у Грузії

Грузія не так вже й далеко від України. Тож сюди можна доїхати власним авто. Також курсують автобуси з Харкова. А з Одеси можна відправитися у мандрівку поромом. Але це не так швидко і дешево, як може здаватися на перший погляд. Тож якщо у вас немає в запасі кілька місяців відпустки, радимо обрати літак.

Вітчизняний МАУ літає з Києва у Тбілісі та Батумі. Радимо летіти у Тбілісі, а вже звідти добиратися в Батумі. Навіть якщо вам цікавить лише морський відпочинок – Тбілісі вартий хоча б одного дня вашої уваги!

Маленький секрет. Якщо купувати квитки МАУ за 10 місяців, вони обійдуться дуже бюджетно. Можна спробувати добиратися лоукостами з сусідніх держав.

З Тбілісі в Батумі курсують двоповерхові швидкісні потяги. Вони чисті, сучасні і дорога займе всього 5 годин. З мінусів: немає місця для багажу та всередині ви не зможете купити нічого з їжі чи навіть води. Тож запастися варто наперед. До речі, квитки теж варто купити онлайн ще в Україні, адже в сезон з ними бувають проблеми.

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Також у Грузії достатньо міжміських маршруток. Здебільшого вони з кондиціонерами і навіть вайфаєм. За трішки більшу ціну можна домовитися про поїздку на комфортному бусі, який візьме максимум 5-6 пасажирів, їхатиме швидше і зупинятиметься на ваші прохання. Крім того, практично усі таксисти готові везти будь-кого будь-куди. Задоволення не з дешевих, з міста в місто водії готові їхати за приблизно 2 тисячі гривень. Але врахуйте, що це приблизно 5 годин дороги ще й через гори, тож ціна не така вже й фантастична.

З водіями таксі тут необхідно торгуватися. Спершу вони говорять суму для туристів, але вже за кілька хвилин пристануть на вашу пропозицію. Таксі коштує дешевше, ніж в Україні. Якщо не вмієте торгуватися – шукайте авто з лічильником, ціна вас приємно здивує. Також тут є Uber. Міський транспорт теж дешевий, у районі 5-6 гривень.

Ну і звісно ж, якщо у вас є права, можна взяти машину на прокат. Це значно дешевше, ніж в Європі. Але грузинські водії – ще ті екстремали. Тож радимо сідати тут за кермо лише впевненим водіям з багаторічним досвідом, і бути дуже уважними. Не забувайте взяти для дітей автокрісло. Пішоходам, до речі, теж варто бути максимально уважними!

Тбілісі вночі

Щодо інклюзивності, то в Грузії з цим поки великі проблеми. Звісно, місцями є пандуси і ліфти для людей з інвалідністю. Але системного підходу до цього питання немає. Тож людям з обмеженою рухливістю і батькам з дитячими візочками варто хоча б морально приготуватися до складнощів. Практично усі тротуари запарковані, багато підземних переходів.

Де жити у Грузії

Країна чудово орієнтована на туристів. Тож на традиційних сайтах для пошуку житла ви знайдете безліч варіантів. За власними спостереженнями Airbnb пропонує дешевші варіанти, ніж Booking.

Лайфхак. Якщо резервуєте житло через Airbnb вперше, можна суттєво зекономити. Розповідаємо як. При реєстрації ви отримуєте понад 20 доларів у подарунок. Отже бронюємо квартиру в Тбілісі, бонус частково перекриває житло. Далі запрошуєте зареєструватися ту людину, з якою їдете у відпустку. І вона, і ви отримуєте ще бонуси (приблизно 20 і 40 доларів).

Вже з її акаунта бронюєте житло на морському курорті. І її бонус перекриває частину витрат. Ваш додатковий бонус можна буде використати, коли час перебування на заброньованій квартирі запрошеною вами людиною закінчиться. Тож, коли виїжджатимете з квартири на морському курорті – бронюйте житло в горах чи Тбілісі з свого акаунта. Таким чином можна зекономити приблизно 80 доларів.

Тепер про ціни. Цілком пристойну квартиру в Тбілісі можна знайти за 20 доларів на добу. Це в центрі і з ремонтом. Радимо не шукати в останню мить, хоча може пощастити й так. Спишіться наперед з власниками, обговоріть деталі. Здебільшого, грузини дуже гостинні, тож радо підуть на поступки, зустрінуть, допоможуть.

Житло в Батумі коштує приблизно так само. Тут можна обирати квартиру на околиці в новобудові. По-перше, новобудови тут вражаючі. По-друге, трішки менше людей. По-третє, місто маленьке і добратися в центр можна без проблем навіть пішки.



Прекрасне море!

Якщо любите спокійний відпочинок, радимо поїхати на море в Урекі. Це невеличке містечко з вулканічним піском. Тут не знайдете шумних розваг, зате море значно чистіше, ніж в Батумі. В Урекі також зупиняється швидкісний поїзд. Можна поїздом доїхати до морського курорту Кабулеті. А діставшись Батумі, далі можна поїхати таксі на один із курортів на кордоні з Туреччиною. Тільки ціни тут дещо більші. У будь-якому разі відстані невеликі і можна переїжджати хоч щодня. Один день обов’язково залиште на ботанічний сад у Батумі.

Батумі: ботанічний сад

А от у районі Варзії бронювати житло наперед важко. Місцина ще не надто туристична. Тут вистачає житла, але його краще обирати на місці. Тут вам запропонують і фешенебельні готелі, і кімнатки в місцевих. Радимо обрати друге, так зможете побачити справжню Грузію, ще й спробувати традиційні страви. Туристів тут приймають, як гостей. Можете розраховувати на гостинність і довгі нічні розмови.

Вардзія

Що і де в Грузії поїсти

Мабуть усі знають хоча б кілька традиційних грузинських страв. Запашні хачапурі, соковиті хінкалі та солодка чурчхела. І все це з келихом найсмачнішого у світі вина. Але, щоб потрапити на дійсно смачні страви, треба знати кілька секретів.

Не йдіть у туристичні точки. Тут може бути непоганий інтер’єр і європейська якісь обслуговування. Але ціни будуть значно більші, порції менші, а страви відверто несмачні. Крім того, у Грузії заведено пити домашнє вино. Рідко який заклад, орієнтований на європейського туриста, запропонує вам таке.

Хачапурі

Тож сміливо ідіть у заклади, де сидять місцеві. Попросіть нових знайомих з Грузії чи навіть таксистів порекомендувати їхні улюблені. Будьте готові, що в справжніх грузинських ресторанах рідко вказують вагу порцій (але вони переважно великі і не на одну людину), подають усе на всіх, тут майже ніколи немає дитячих стільців. Зате страви дуже смачні, порції великі, обслуговування дуже домашнє. Вино на розлив може лякати дешевизною, але не якістю! Це ж стосується і чачі. Для любителів пива радимо спробувати місцеве крафтове пиво. Його ще не так багато, але те, що є, дуже смачне.

З страв радимо обов’язково спробувати толму (аналог наших голубців, але у виноградному листі), курку сациві (смажена курка під горіховим соусом), лобіані (хачапурі з червоною фасолею). І звісно ж – червоне сухе.

Харизматичний ресторан у Тбілісі

Важливі нюанси

Щодо мови спілкування, то практично усі люди старші 30 років знають російську. Молодь знає англійську. І молоді люди, які працюють у сфері обслуговування, теж переважно знають російську. Українською тут не говорять, але зрозуміти можуть.

Не менш важливе питання грошей. Сміливо беріть з собою долари чи євро. Тут їх без проблем можна обміняти всюди. До слова, курс не надто відрізняться в різних обмінниках. Ще недавно тут можна було розраховуватися доларами чи євро. Однак зараз ця практика відмирає. Тож краще поміняти гроші. Гривні сюди везти не варто, їх в звичайних обмінниках не міняють. А от розраховуватися прямо з картки дуже зручно. Термінали є практично усюди. Плюс немає переживань, що загубите гроші.

Редакція 24 Каналу бажає усім приємних мандрів!