На пляжах Одеси встановили огорожі через мінну небезпеку, але люди на них не зважають
Російські військові замінували Чорне море, через що вже зафіксували декілька трагічних інцидентів на Одещині. Та попри небезпеку люди в Одесі все одно купаються у морі.
Ніщо не може зупинити пляжний сезон в Одесі
У цілях безпеки на деяких одеських пляжах встановили загородження, повідомляє 24 канал. До такого кроку довелося вдатися, щоб люди не мали змоги купатися в морі та наражати себе на мінну небезпеку.
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Відпочивальники все ще можуть перебувати на пляжах, але не наближатися до моря. Однак загородження, які встановили на пляжах в Одесі, не зупиняють людей. Відпочивальники пролазять під сітками та наражають себе на серйозну небезпеку.
В Одесі люди попри заборону купаються у морі – відео
В Одесі вирішили не відкривати пляжі
Наприкінці червня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті хочуть відкрити деякі пляжі. Повідомлялося, що розробляється проєкт створення безпечних ділянок, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки.
Та згодом речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко повідомила, що в Одеській області поки не планують відкривати пляжі. В Одеській області не відкриють пляжі через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та ймовірну загрозу з моря.
У ДСНС наголосили, що наразі кожна водойма є небезпечною для життя людей.
В оперативному командуванні "Південь" попередили про небезпеку відпочинку біля моря. Зокрема, причина в тому, що Росія розмістила в морі кількасот мін, які легко можуть опинитися у прибережній зоні та спричинити лихо.
Зауважимо, що вечері 21 червня на один з одеських пляжів викинуло ворожу протикорабельну міну й вона здетонувала села Сичавка. Вибух уразив близько 100 метрів території навколо боєприпасу.
11 червня в селі Грибівка чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.
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