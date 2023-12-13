Відповідь буде обов'язково, – Зеленський відреагував на обстріл Києва

Вночі 13 грудня російські військові атакували столицю України балістичними ракетами. На ворожий обстріл уже відреагував президент.

Український лідер наголосив, що російські терористи обов'язково отримають відповідь. Про це пише 24 Канал.

Зверніть увагу Ворог обстріляв Київ балістичними ракетами: все, що відомо про нічну атаку

Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни

Президент зауважив, що цієї ночі захисники неба збили всі 10 балістичних ракет. Глава держави подякував нашим Повітряним силам і партнерам.

Зазначив, що усім постраждалим вже надають допомогу. Також Зеленський подякував службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки.

Наголосив, що будемо й надалі працювати, нарощуючи наші потужності для захисту. Ба більше, вже є нові потужні домовленості. Працюємо над прискоренням постачання, сказав президент.

Окрім того, український лідер розповів, що домовився з Джо Байденом працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні.

Країна-терорист продемонструвала, наскільки важливе це рішення,

– зазначив Володимир Зеленський.

Наголосив, що кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО – важлива. Адже це важливо для людей, для міст і в цілому для України, бо це рятує життя.

А Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, б'ючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних об'єктах узимку. Відповідь на все це буде. Обов'язково!

– підкреслив президент.

Це треба побачити Нічний обстріл Києва: кадри зі столиці після атаки ворога