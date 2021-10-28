Відповідь на використання забороненої зброї, – Костенко про застосування Bayraktar на Донбасі
Джерело:24 канал
Збройні сили України через обстріли окупантів вперше застосували безпілотник Bayraktar на Донбасі. Це стало відповіддю на використання Росією забороненого мінськими угодами озброєння.
Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 каналу. Також ця ситуація свідчить про те, що наша держава готова застосовувати всі методи, які потрібні для захисту.
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Україна показала рішучість
За словами Костенка, використання Bayraktar не має стратегічного для війни значення, адже воно є радше тактичним. Однак у питанні міжнародної політики це показало рішучість України.
Яке б занепокоєння вони (російські окупанти – 24 канал) не висловлювали, це була наша відповідь на використання ними забороненого мінськими домовленостями озброєння,
– наголосив політик.
Костенко також додав, що це є "дзвіночком" за кордон про те, що у питанні військової оборони Україна застосовуватиме те, що у неї є.
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Використання Bayraktar: коротко
- Військові ЗСУ 26 жовтня застосували ударний безпілотник Bayraktar на Донбасі. Це трапилось через те, що бойовики вночі та вранці гатили неподалік Гранітного.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що це був вимушений крок, оскільки окупанти не реагували на вимоги зупинити обстріл позицій ЗСУ.
- В уряді Німеччини прокоментували застосування Bayraktar Збройними силами України. Однак там одразу отримали жорстку реакцію українського посольства.