Відпрацювала ППО: ракета окупантів розірвалася над інфраструктурним об'єктом біля Запоріжжя

Російські окупанти продовжують випускати ракети по Україні. На щастя, біля Запоріжжя Силам ППО вдалося знищити одну із них. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом.

У середу, 11 травня, російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. На щастя, Сили ППО спрацювали на відмінно, внаслідок чого ворожий снаряд розірвався над одним з інфраструктурних об'єктів області.

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У Запорізькій ОВА підкреслили, що від вибуху ракети об'єкт зазнав значних руйнувань. На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Яка зараз ситуація на Запоріжжі

Російським загарбникам в Україні не раді. Так, на вулицях окупованого Токмака з'явилося "послання" для ворогів. У ньому написано: "Перемогли нацизм – переможемо і рашизм". Такі листівки можна було побачити по цілому місті. Їх розклеювали і на стінах, і на дверях під'їздів. Таким чином українці вкотре наголошують на тому, що окупантів тут ніхто не чекав.

Цікаво, що на Запоріжжі окупанти теж не надто хочуть їхати на фронт. Для цього російські військові навіть обстріляли свої машини. Сталося це у місті Пологи. Причому самі російські загарбники звинувачують в атаці майже 20 автомобілів місцевий рух опору. Мовляв, це вони атакували російських загарбників.

Не минулося й без "кадрових змін". Так, російські загарбники призначили "губернатором" Запоріжжя колишнього народного депутата Євгена Балицького. Кореспондент 24 каналу зазначає, що він завжди мав проросійські погляди і ніколи їх не приховував. Ба більше, Балицький – той іще українофоб.

Водночас на Запоріжжі та Херсонщині відкрили "військкомати" з ОРДЛО. Це зробили задля того, щоб проводити примусову мобілізацію серед місцевих мешканців. На війну проти України відправлятимуть чоловіків з Херсона, Бердянська, Мелітополя, а також інших міст. Не виключено, що це станеться у середині травня.

Також стало відомо про розгром підрозділу морської піхоти Росії. Зауважимо, що він брав участь у боях під Києвом. Українські військові спалили 2 танки, кілька БМП, а також добряче всипали російським військовим. Внаслідок цього окупантам довелося відступати на кілька населених пунктів назад.

Тим часом Мер Гуляйполя звернувся до цивільних мешканців. Він попрохав їх вибиратися до безпечніших міст. Зауважимо, що максимальна активність ворога наразі зафіксована неподалік не лише Гуляйполя, а й Пологів та Оріхового.

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