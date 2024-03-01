Французи не помиратимуть за Україну, – МЗС Франції про відправлення військ
Джерело:Franceinfo
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне розповів, що французькі війська не братимуть участь у військових діях на території України. Водночас Париж дотримується концепції "перемогти Росію, не ведучи війни з Росією".
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Втім, у МЗС країни розповіли, що ті слова були частиною "стратегічної двозначності".
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Що повідомив французький міністр
Посадовець пригадав заяву Еммануеля Макрона, яку він висловив у понеділок, 26 лютого, щодо можливості введення західних військ в Україну. За думкою міністра, ці висловлення були частиною "стратегічної двозначності", але дозволили Парижу залишитися "на правильному боці історії". Однак, за словами Сежурне, Париж не планує висилати військових до України.
Французи не будуть помирати за Україну,
– наголосив Сежурне.
Він також наголосив на "чітких межах", які Франція встановила, а саме: "перемогти Росію, уникнувши війни з нею" і "не допустити перемоги Росії, не звертаючись до військових дій" проти Москви.
Посадовець впевнений, що агресія Росії пошириться і на інші країни.
"У нас є інформація згідно з якою Росія не зупиниться на досягнутому", – сказав міністр, маючи на увазі ситуацію в Молдові, де наприкінці лютого сепаратисти з Придністров’я попросили захисту у Москви.
Яка ймовірність відправки військ НАТО в Україну
- Президент Франції Емануель Макрон сказав, що війська НАТО можуть відправити в Україну. Проте на даний момент розмови йдуть лише про можливий сценарій у майбутньому, і думки з цього питання розділені. Він також зазначив, що Путін не може здобути перемогу, тому важливо розглядати всі варіанти для його зупинення.
- Втім, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час виступу у парламенті категорично заперечив ймовірну участь військ Північноатлантичного альянсу разом з Україною у її протистоянні проти Росії. Він зазначив, що більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься надалі.
- Ветеран війни з Росією Євген Дикий висловив думку, що є багато сумнівів стосовно питання, чи потрібні Україні взагалі іноземні війська. Він вважає, що якби авіація якоїсь країни взяла участь у війні або союзники розмістили підрозділи свого ППО, то це б суттєво допомогло Збройним Силам України.
- Він також заявив, що Україні не потрібно відповідати за життя громадян інших країн та нервувати, як кожна цинкова труна може вплинути на підтримку. Тому він закликає до більшого постачання зброї та технологій, з якими воїни ЗСУ самостійно знищать окупантів.