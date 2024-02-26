"Усі способи мають бути вивчені": радник Макрона про можливість відправки військ в Україну

Радник президента Франції заявив, що треба вжити всіх необхідних заходів для допомоги Україні. Адже на карту в нашій державі поставлено стабільність та безпеку Європи.

Дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн пояснив, якого принципу дотримується Франція. Про це він сказав перед зустріччю глав держав та урядів на підтримку України в Парижі, яка запланована на 26 лютого.

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Що кажуть у Франції про ймовірність відправки військ в Україну

За словами Бонна, вони подивляться, як розвиватимуться дебати. Це радник Макрона сказав у відповідь на питання про можливість відправлення в Україну певного різновиду європейських військ.

Але якщо ми кажемо, що стабільність і безпека Європи поставлені на карту в Україні, ми, природно, повинні вжити всіх необхідних заходів для кращої підтримки. Ми завжди дотримувалися принципу, що ми будемо підтримувати Україну, але ми не воюємо з Росією. З однієї простої причини – ніхто не зацікавлений в ескалації війни. Але всі шляхи, якими ми можемо підтримати Україну, повинні бути вивчені, беручи до уваги потреби сьогодні,

– запевнив Емманюель Бонн.

За його словами, розмір фінансової підтримки тієї чи іншої країни не визначальний фактор, адже "мільярди євро не роблять зброю, і не всяка зброя робить перемогу".

Водночас Емманюель Бонн запевнив, що всі обіцянки українцям щодо зброї були виконані вчасно. Окрім того, все постачання було корисним, адже змінювало ситуацію на полі бою. Зокрема, мовиться й про ракети SCALP та гармати CAESAR.

Радник Макрона запевнив, що конференція спрямована на те, щоб подолати "будь-яку інертність та дати можливість зробити більше в єдності на благо українців та задля збереження безпеки та стабільності Європи".

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