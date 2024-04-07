У Лаврова істерили через заяву Макрона щодо відправки військ в Україну та погрожували Парижу

Еммануель Макрон допустив можливість відправлення військ союзників на територію України під час розв'язаною Росією повномасштабної війни проти нашої держави. Посіпаки Владіміра Путіна після цього помітно напружилися.

Посол Росії у Франції Алєксєй Мєшков розкритикував Еммануеля Макрона через його слова про війська союзників в Україні. Він назвав заяву французького лідера "різким коментарем", який становить "серйозну проблему".

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Що наговорив представник Москви

Журналісти поцікавилися в російського дипломата, що станеться, якщо Франція дійсно відправить свої війська на територію України. Посіпака Кремля замість конкретної відповіді став погрожувати Парижу натяками. За його словами, "відсутність чітко визначених червоних ліній і збереження стратегічної неоднозначності змушують кожну зі сторін припускати найгірше".

Я не кажу, що Росія має намір оголосити війну Франції, але очевидно, що через таке мислення виникає серйозна стратегічна проблема,

– заявив Мєшков.

Ба більше, посол Росії у Франції сказав, що присутність французьких солдатів в Україні "може становити загрозу для них самих". Також він заявив, що на цій війні вже загинула "невелика кількість французьких найманців".

Що говорив Макрон про Україну