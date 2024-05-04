Треба залишити Путіну простір для уяви: у Польщі висловилися про відряджання військ в Україну

Радослав Сікорський заінтригував заявою про відряджання військ в Україну. Очільник МЗС Польщі вважає, що Путіна слід тримати у напрузі.

Раніше Сікорський запевнив, що у разі нападу Росії на країни НАТО, Москва зазнає неминучої поразки.

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Нехай Путін здогадується

Очільник польського МЗС, який перебуває в США, прокоментував війну в Україні в інтерв'ю BBC World.

Радослав Сікорський не думає, що Путін настільки необачний, аби напасти на країну – члена НАТО. Втім, за словами міністра, це зовсім не означає, що для країн Європи не існує російської загрози. Адже одного разу очільник Кремля вже проявив нерозсудливість, коли вдерся в Україну.

Польський міністр висловив цілковиту підтримку Емануелю Макрону, який й надалі не виключає відряджання в Україну західних військ. Сікорський вважає, що це правильно – тримати інтригу.

: Нагадаємо, президент Франції чітко заявив, що цивілізований світ не повинен дозволити країні – агресорці перемогти у Росії. Коли у Кремлі погрожують ядерною зброєю, то вони не кажуть, коли саме, за яких умов, і в якій кількості готові її застосувати. Отже, тримають увесь Захід у так званій стратегічній невизначеності. Коли Макрон говорить про відряджання військ, він б'є по окупантах їхнім же козирем, змушуючи у Кремлі лише здогадуватися про рівень можливостей і готовності Заходу використати їх задля зупинки російської агресії.

Ми не будемо показувати свої карти. Ми дамо президенту Путіну подумати над тим, що ми можемо зробити,

– заявив Сікорський, коментуючи можливість відряджання в Україну польських військ.

Міністр зазначив, що Варшава витрачає на оборону найбільшу частину ВВП в НАТО – 4% відсотки, а наступного року може витратити більше.

Крім того, Сікорський назвав умову для закінчення війни. За його словами, вона може завершитися тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження є вищою за мету, яку він хоче досягнути. Посадовець наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори.