Відрізали частину села від дороги: сильні селеві потоки зійшли на Закарпатті

У гірському селі Свобода Хустського району, що на Закарпатті, внаслідок сильної зливи зійшли два селеві потоки. Вони відрізали частину села від дороги.

Потоки зійшли ввечері 18 липня. Про це повідомив речник Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп.

Зауважте Небо різко почорніло, будинків не видно: Київ знову накрила шалена злива – фото та відео

Два потужні селеві потоки зійшли на Закарпатті

У ДСНС розповіли, що селеві потоки зійшли в урочище Шистаків.

Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий – 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев,

– розповіли у відомстві.

Потужні селеві потоки зійшли на Закарпатті / Фото ДСНС

Рятувальники розповіли, що:

дорогу від селевого сміття звільнили рятувальники посту села Синевир;

у населеному пункті відновили проїзд.

Місцеве видання "Мукачево.net" повідомило, що станом на 18 липня, у селі Колочава рівень води у річці суттєво піднявся. Там бурхлива вода фактично змивала все на своєму шляху.

На Закарпатті значно піднявся рівень води у річці: дивіться відео

Негода на Закарпатті: коротко