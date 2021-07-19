Відрізали частину села від дороги: сильні селеві потоки зійшли на Закарпатті
Джерело:"Укрінформ"
У гірському селі Свобода Хустського району, що на Закарпатті, внаслідок сильної зливи зійшли два селеві потоки. Вони відрізали частину села від дороги.
Потоки зійшли ввечері 18 липня. Про це повідомив речник Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп.
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Два потужні селеві потоки зійшли на Закарпатті
У ДСНС розповіли, що селеві потоки зійшли в урочище Шистаків.
Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий – 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев,
– розповіли у відомстві.
Потужні селеві потоки зійшли на Закарпатті / Фото ДСНС
Рятувальники розповіли, що:
- дорогу від селевого сміття звільнили рятувальники посту села Синевир;
- у населеному пункті відновили проїзд.
Місцеве видання "Мукачево.net" повідомило, що станом на 18 липня, у селі Колочава рівень води у річці суттєво піднявся. Там бурхлива вода фактично змивала все на своєму шляху.
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Негода на Закарпатті: коротко
- На Закарпатті негода вирувала 10 липня. Там підтопило двори, дороги та будинки місцевих мешканців. Зокрема постраждали 4 гірських населених пункти.
- Через негоду у селищі Ясіня зник чоловік, який пішов рятувати коня.
- Згодом підсумували, що паводкові води підтопили 171 дворогосподарство. Зокрема, 101 житловий будинок, а 1 будівлю зруйновано взагалі. Станом на 12 липня рятувальники ще ліквідовували наслідки негоди.
- 14 липня стало відомо, що на Рахівщині 12-річна Тетяна Тулайдан врятувала від стихії свого братика та 3 сусідських дітей. Коли вода почала затоплювати їхній будинок, хоробра дівчинка забрала малюків та заспокоїла.