Відріжуть Росію від світових фінансових ринків, – фон дер Ляєн про санкції ЄС
Джерело:ARD
Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції Євросоюзу покликані відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків. Це трапиться, якщо Росія наважиться на новий напад на Україну.
Відповідну заяву президентка Єврокомісії зробила у інтерв'ю німецькому виданню. Це трапилось 20 лютого.
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Президентка ЄС пригадала про санкції проти Росії
Якщо Володимир Путін знову почне війну, ми відповімо найпотужнішим важелем, який у нас є: економічними та фінансовими санкціями, тому що економіка – найслабша ланка Росії. Фінансові санкції означатимуть, що Росія буде практично відрізана від міжнародних фінансових ринків,
– запевнила Урсула фон дер Ляєн.
Політикиня пояснила, що:
- питання щодо відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи здійснення платежів SWIFT залишається відкритим;
- санкції накладуть на товари, яких Росія гостро потребує для модернізації та диверсифікації своєї економіки, та які виробляються у Європі й щодо яких є світове лідерство, і які Росія не може замінити.
Однак Урсула фон дер Ляєн виступила проти негайного запровадження санкцій, адже: "Захід все ще дає шанс Росії повернутися до дипломатії та знову сісти за стіл переговорів. Це вікно можливостей відкрите досі".
Президентка Єврокомісії пригадала, що рішення залежить від Володимира Путіна.
Коротко про санкції, які можуть запровадити щодо Росії
- 20 лютого стало відомо, що Велика Британія та США домовилися про запровадження нових санкцій проти Росії. Щоправда, накладуть їх лише у разі повномасштабного вторгнення до України.
- Натомість Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що санкції не будуть потрібні, коли почнеться бомбардування. Тому Президент України закликав запроваджувати санкції як превентивний метод.
- У Сенаті США у січні 2022 року навіть публікували проєкт санкцій проти Володимира Путіна та його оточення. Також обмеження стосуватимуться "Північного потоку-2". Віцепрезидентка Камала Гарріс пояснила, що санкції будуть не лише економічними.
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