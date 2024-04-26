Авіаексперт пояснив різницю між ракетами ATACMS і Storm Shadow
Україна, ймовірно, отримає високоточні ракети ATACMS радіусом дії 300 кілометрів. Завдяки цій зброї можна проводити ефективні операції, на відміну від того, що робить Росія, коли просто закидує Україну сотнями ракет і дронів, які не влучають у цілі.
Таку думку 24 Каналу висловив авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що українці вже бачили результат роботи ATACMS. Зокрема, мовиться про удари по Джанкою.
Дивіться також Для знищення ворожих цілей у Криму: що відомо про ракети ATACMS, які США передали Україні
Ракети ефективно себе показали
Ми бачили, що відбулося в окупованому Джанкою, коли там відпрацювали ATACMS по аеродрому. Було високоточне попадання, зокрема в сучасні системи протиповітряної оборони Росії, хоча ворог переконував нібито їхнє С-400 може збивати будь-які цілі.
Крім цього, пошкоджено склад боєкомплекту, авіаційний парк гелікоптерів, літаків. Тому в окупованому Криму багато цілей для ATACMS. Не треба забувати й про території, які поруч до лінії зіткнення. Там також є певні елементи, склади, командні пункти.
Думаю, високоточні ракети будуть залучені саме для важливих об'єктів та з розрахунком на те, що потрібно Збройним Силам для знищення стратегічних цілей на території, яку окупувала Росія,
– зауважив авіаексперт.
Хоча у ЗМІ повідомляють про передачу нібито 100 ракет, але немає інформації про точну кількість ATACMS. До того ж це не означає, що всі ракети надійдуть одразу, ймовірно, їх передаватимуть партіями.
Яка відмінність між ATACMS і Storm Shadow
Якщо говорити про далекобійну зброю, то зараз Україна має ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG – весь цей вид озброєння ми вже бачили. Доповнити комплект мали б німецькі Taurus.
ATACMS – це ракети, які використовуються з "поверхні – поверхні". Якщо кажемо про Storm Shadow чи SCALP-EG – це ракети "повітря – поверхня", тому вони мають різне застосування,
– розповів Анатолій Храпчинський.
Крім цього, у них різна експлуатація: з авіаційних або наземних носіїв. Якщо використовувати з авіації, то тут швидке реагування, адже літаки підлетіли, відстріляли та полетіли назад.
ATACMS для України: що відомо
- Західні ЗМІ написали, що США нібито таємно передали Україні 100 ракет ATACMS. Це відбулося у межах пакету допомоги на 300 мільйонів доларів, який ухвалили в березні 2024 року. Раніше США побоювалося такого рішення, але більше використання Росією балістичних ракет вплинуло на позицію країни.
- В Офісі Президента України такі повідомлення назвали спекулятивними. Михайло Подоляк наголосив, що наявність ATACMS буде помітною з огляду на кількість знищеної інфраструктури агресора. Сьогодні такі удари здійснюють завдяки засобам українського виробництва.
- Згодом у Білому домі повідомили, що передачу далекобійної зброї тримали в таємниці на прохання України. Це робилося задля збереження оперативної безпеки. Про те, як саме використають ракети та до яких операцій залучать – має сказати українська сторона.