Авіаексперт пояснив різницю між ракетами ATACMS і Storm Shadow

Україна, ймовірно, отримає високоточні ракети ATACMS радіусом дії 300 кілометрів. Завдяки цій зброї можна проводити ефективні операції, на відміну від того, що робить Росія, коли просто закидує Україну сотнями ракет і дронів, які не влучають у цілі.

Таку думку 24 Каналу висловив авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що українці вже бачили результат роботи ATACMS. Зокрема, мовиться про удари по Джанкою.

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Ракети ефективно себе показали

Ми бачили, що відбулося в окупованому Джанкою, коли там відпрацювали ATACMS по аеродрому. Було високоточне попадання, зокрема в сучасні системи протиповітряної оборони Росії, хоча ворог переконував нібито їхнє С-400 може збивати будь-які цілі.

Крім цього, пошкоджено склад боєкомплекту, авіаційний парк гелікоптерів, літаків. Тому в окупованому Криму багато цілей для ATACMS. Не треба забувати й про території, які поруч до лінії зіткнення. Там також є певні елементи, склади, командні пункти.

Думаю, високоточні ракети будуть залучені саме для важливих об'єктів та з розрахунком на те, що потрібно Збройним Силам для знищення стратегічних цілей на території, яку окупувала Росія,

– зауважив авіаексперт.

Хоча у ЗМІ повідомляють про передачу нібито 100 ракет, але немає інформації про точну кількість ATACMS. До того ж це не означає, що всі ракети надійдуть одразу, ймовірно, їх передаватимуть партіями.

Яка відмінність між ATACMS і Storm Shadow

Якщо говорити про далекобійну зброю, то зараз Україна має ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG – весь цей вид озброєння ми вже бачили. Доповнити комплект мали б німецькі Taurus.

ATACMS – це ракети, які використовуються з "поверхні – поверхні". Якщо кажемо про Storm Shadow чи SCALP-EG – це ракети "повітря – поверхня", тому вони мають різне застосування,

– розповів Анатолій Храпчинський.

Крім цього, у них різна експлуатація: з авіаційних або наземних носіїв. Якщо використовувати з авіації, то тут швидке реагування, адже літаки підлетіли, відстріляли та полетіли назад.

ATACMS для України: що відомо