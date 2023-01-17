Подоляк назвав Арестовича "корисним для медіапростору", але дорікнув за його помилку

Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович йде у відставку. Він є компетентним у розумінні природи війни, але важливо розуміти й емоційний стан країни.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він додав, що Олексій Арестович матиме попит в експертному середовищі.

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Важливо розуміти емоційний стан населення

За словами Подоляка, це є важливим для медійного простору України. Утім, необхідно також розуміти емоційний стан країни.

Важливо відчувати емоційний стан країни, а також що та коли ти говориш, тому що це державна інформаційна політика,

– сказав радник голови ОП.

Так, звісно помилки трапляються. Однак на тлі звірств, які Росія чинить в Україні, дуже важливим є швидко їх виправити, оскільки це стосується репутації держави.

Подоляк прокоментував звільнення Арестовича: дивіться відео

"Дуже важливо чітко працювати у межах компетенції та чітко артикулювати ключові позиції у межах тієї чи іншої державної інституції", – додав Подоляк.

Ба більше, у таких випадках важливо не забувати, що коментуючи будь-що, це є не особистою позицією особи, а насамперед Офісу Президента. Отже, треба дуже відповідально ставитися до кожного слова, розуміючи його вплив на людей.

Своїм звільненням Арестович узяв на себе відповідальність

На думку Подоляка, рішення Арестовича звільнитися та у такий спосіб взяти на себе відповідальність за помилку, заслуговує на повагу.

"Це говорить насамперед про зрілість держави та наше вміння правильно робити акценти, зокрема виправляти помилки", – зауважив радник голови ОП.

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