Подоляк назвав Арестовича "корисним для медіапростору", але дорікнув за його помилку
Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович йде у відставку. Він є компетентним у розумінні природи війни, але важливо розуміти й емоційний стан країни.
Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він додав, що Олексій Арестович матиме попит в експертному середовищі.
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Важливо розуміти емоційний стан населення
За словами Подоляка, це є важливим для медійного простору України. Утім, необхідно також розуміти емоційний стан країни.
Важливо відчувати емоційний стан країни, а також що та коли ти говориш, тому що це державна інформаційна політика,
– сказав радник голови ОП.
Так, звісно помилки трапляються. Однак на тлі звірств, які Росія чинить в Україні, дуже важливим є швидко їх виправити, оскільки це стосується репутації держави.
Подоляк прокоментував звільнення Арестовича: дивіться відео
"Дуже важливо чітко працювати у межах компетенції та чітко артикулювати ключові позиції у межах тієї чи іншої державної інституції", – додав Подоляк.
Ба більше, у таких випадках важливо не забувати, що коментуючи будь-що, це є не особистою позицією особи, а насамперед Офісу Президента. Отже, треба дуже відповідально ставитися до кожного слова, розуміючи його вплив на людей.
Своїм звільненням Арестович узяв на себе відповідальність
На думку Подоляка, рішення Арестовича звільнитися та у такий спосіб взяти на себе відповідальність за помилку, заслуговує на повагу.
"Це говорить насамперед про зрілість держави та наше вміння правильно робити акценти, зокрема виправляти помилки", – зауважив радник голови ОП.
Звільнення Арестовича: що відомо
- Арестович, коментуючи трагедію у Дніпрі 14 січня, сказав буцімто ракету, яка влучила у житловий будинок, збила українська ППО. У Повітряних силах спростували це. Там пояснили, що окупанти атакували будинок ракетою Х-22, а українські військові не мають засобів, щоб її збити.
- Відповідна заява Арестовича неабияк обурила мережу. Тож згодом він почав виправдовуватися та попросив вибачення у постраждалих та рідних загиблих внаслідок терористичної атаки на Дніпро. А через декілька днів написав заяву про звільнення.
- Прессекретар українського президента Сергій Никифоров підтвердив, що в Офісі Президента задовольнили прохання Арестовича щодо звільнення з посади позаштатного радника.