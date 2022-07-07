"Є достойні люди": хто може замінити Джонсона та як ці кандидати ставляться до України

Британські ЗМі повідомляють, що після хвилі відставок міністрів Борис Джонсон планує залишити посаду лідера Консервативної партії. Офіційної заяви ще не було. Хто ж може замінити Джонсона та як ці люди ставляться до України – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів британський журналіст Андрій Остальський. він вважає, що зараз у Джонсона більше шансів на відставку.

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Чи може Джонсон уникнути відставки

Напередодні Борис Джонсон зустрівся з членами уряду й запевнив їх, що ніякої добровільної відставки не планує. А на місця звільнених чиновників він призначить нових людей.

Андрій Остальський каже, що більшість міністрів потрапили до уряду майже випадково на хвилі Brexit. І тому ці люди підтримують Джонсона.

Але, чи "вціліє" особисто Джонсон, сказати важко. Зараз дуже великі шанси (на його відставку – 24 канал). Я б поставив 60% проти 40% на те, що йому в найближчому майбутньому таки доведеться піти,

– вважає британський журналіст.

Проте, він додав, що Джонсон не з тих хто йде добровільно.

Чи може підтримка України допомогти йому вийти з цієї ситуації? Остальський розповів, що зранку 7 липня глава мзс росії захарова заявила, що головна причина політичної кризи Британії – це те, що країна займається підтримкою України.

"Але справа тут зовсім навпаки – та роль, яку Джонсон грав з чіткою позицієї щодо України – повністю відповідає настроям суспільства Великої Британії і навіть серед опозиціонерів", – каже він.

Журналіст вважає, що те, що Джонсон впевнено проводив лінію на підтримку України – можливо, без цього його вже і не було в у цьому кріслі. Проте, на його думку, суспільство Британії може багато чого пробачити Джонсону, але не брехні.

Хто може замінити Джонсона

Остальський запевнив, що в уряді Британії є достойні люди. До прикладу, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який чітко та рішуче підтримує Україну, не менше ніж Борис Джонсон.

До речі, в опитуванні серед членів Консервативної партії, йдеться про те, що він зараз №1 серед тих людей, кому хотіли б довірити керівництво країною у випадку відставки Джонсона,

– заявив британський журналіст.

Також серед прихильників міністерка закордонних справ Ліз Трасс, вона на другому чи третьому місці. Вона також займає чітку позицію щодо України.

Британський журналіст притримується тої позиції, що якщо Борис Джонсон піде, то не хотілося б, щоб змінилася політична лінія щодо підтримки України.

Але, напевно, хвилюватися особливо немає про що. Принаймні фаворити – Ліз Трасс та Бен Уоллес – себе зарекомендували теж, як переконливі сторонники цієї ж лінії (підтримки України – 24 канал). Тому, якщо вони очолять уряд Британії, то нічого в цьому питанні не зміниться,

– підсумував Андрій Остальський.

Остальський про ймовірність відставку Джонсона та кандидатів на його посаду: відео



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