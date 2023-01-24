Усі заступники голови Запорізької ОВА складуть повноваження після його відставки

Після відставки очільника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха за ним підуть його заступники. Мовиться про трьох посадовців.

За даними Олександра Старуха, мовиться про Тімченка, Некрасову та Сиволапа. Про це стало відомо 24 січня.

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Що відомо про відставку заступників Запорізької ОВА

Всі заступники голови Запорізької ОВА складуть повноваження перед новопризначеним очільником,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що мовиться про:

першого заступника голови обласної державної адміністрації Геннадія Тімченка;

заступницю голови обласної державної адміністрації Злату Некрасову;

заступника голови обласної державної адміністрації Віталія Сиволапа.

Злата Некрасова відпочивала у Таїланді

За даними ЗМІ, Злата Некрасова фігурує у справі НАБУ щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Ба більше, під час новорічних свят вона могла відпочивати у Таїланді.

На офіційних сторінках в соцмережах посадовиці немає даних про виїзд з країни, проте є фотографія, у підписі під якою вона вітає людей з Новим роком. На фото Некрасова в чорній сукні позує на фоні сходів та ялинки.

Ці сходи такі ж, як у готелі Sindhorn Midtown Hotel, що розташований у Бангкоку, що є столицею Таїланду. На офіційній сторінці готелю фото з такою ж ялинкою та сходами. Їх у 2023 році публікували й інші відвідувачі.



Новорічне привітання Некрасової / Світлина з фейсбуку чиновниці

Що відомо про відставку голів ОВА