Борис Джонсон має хороші шанси повернути крісло прем'єра, тож він уже їде з відпустки, – ЗМІ

Напередодні прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. На тлі новини про це свою посаду може повернути Борис Джонсон. Тож не виключено, що він знову балотуватиметься.

Про це розповіли кілька журналістів британських ЗМІ. Видання повідомляють також про те, що Джонсон уже повертається з відпустки у Домініканській Республіці, щоб не проґавити можливість позмагатися за крісло прем'єра Великої Британії.

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Джонсон хоче повернути крісло прем'єра

Журналісти зазначають, що друг Джонсона повідомив про його бажання знову очолити країну. Крім того, політичний редактор видання Sky News додав, що отримав відомості від міністра Кабінету міністрів Великої Британії. Він висловив припущення, що колишньому прем'єру вдасться набрати необхідну кількість голосів, щоб потрапити у другий раунд. Нагадаємо, що їх має бути щонайменше 100.

Навіть люди, які пішли у відставку з його уряду, були вчора на терасі і казали колегам, що тепер підтримають його, і члени обов'язково підтримають,

– цитують журналісти.

Джонсон відпочивав після роботи на Карибах

Новина про відставку Ліз Трасс застала Бориса Джонсона у Домініканській Республіці. Це за 6900 кілометрів від Вестмінстера.

До Британії Джонсон повернеться зранку у суботу, кажуть наближені до нього джерела. Його літак British Airways вилітає у п'ятницю об 18:00 за місцевим часом. Прибуде борт до аеропорту Гатвік, що за 40 кілометрів від Лондона, об 09:30 у суботу.

Джерела, близькі до Джонсона, зауважили, що він міг би прилетіти і приватним літаком, але віддав перевагу регулярному рейсу. Водночас колишній прем'єр, запевняють вони, метушиться. Він побоюється втратити шанс взяти участь у перегонах.

Джонсон також висловив переживання щодо того, чи проголосують за нього. Втім, як ми вже зауважили вище, в нього досить високі шанси перейти до другого раунду перегонів за можливість посісти крісло прем'єра.

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Нагадаємо, що 20 жовтня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила, що йде у відставку. Зауважимо, що відповідне рішення вона озвучила на 44 дні обіймання відповідної посади.

Додамо, що у Британії вже припускають, хто ж замінить її на посаді. Так, у Консервативній партії переконані, що новим прем'єром має стати Джонсон, а от букмекери – що Ріші Сунак.

Цікаво, що сам Джонсон оголосив про свою відставку ще 7 липня. Відповідне рішення він ухвалив на тлі внутрішніх скандалів, які розгоралися в уряді країни.

Саму ж Ліз Трасс призначили офіційно на посаду прем'єр-міністерки 6 вересня 2022 року.

Під час своєї першої промови на новому робочому місці Трасс згадала нашу державу. Вона зазначила, що британці наразі постають перед труднощами, спричиненими як коронавірусом, так і війною в Україні.

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